Українська операторка зняла два епізоди нового сезону улюблених "Бріджертонів" на Netflix

16 травня відбулася довгоочікувана прем'єра третього сезону серіалу "Бріджертони". Цього разу творці серіалу вирішили розділити вихід на дві частини. Друга частина вийде незабаром – 13 червня. Стало відомо, що українка Діана Оліфірова, випускниця університету імені Карпенка-Карого, взяла на себе роль оператора.

Вона працювала у двох серіях третього сезону. У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про роботу українки та що варто очікувати від нового сезону "Бріджертонів".

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"Бріджертони" знімала українська операторка: що відомо

На стрімінговій платформі з'явилася перша частина нового сезону, яка включає 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи" і "Старі друзі".

Українська фотографка Діана Оліфірова, яка є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, стала операторкою третього і четвертого епізодів. Під час презентації нового сезону режисер "Бріджертонів" Ендрю Ан відзначив вагомий внесок та підкреслив талант української операторки.

Дякую нашій операторці Діані Оліфіровій за її натхненність і талант,

– написав режисер.

Сама ж Діана Оліфірова підтвердила цю новину у своїй історії в інстаграмі та вказала в пості, що працювала оператором у двох останніх епізодах першої частини.

Відбулась прем'єра третього сезону "Бріджертонів": про що сюжет

У новому сезоні сюжет буде обертатися навколо Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Згідно з історією книги, Колін повертається з тривалої подорожі й бачить свою подругу Пенелопу у зовсім новому світлі. Проте їхній зв'язок ускладнюють таємниці, які вони приховують один від одного.

Настала пора для Коліна та Пенелопи. Замість того, щоб залишатися на місці, ми вирішили надати їхньому сезону цю динаміку. Вважаємо, що це ідеальний момент для розвитку подій,

– зазначила шоуранерка третього сезону.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер третього сезону

Годі гаяти часу, дивіться трейлер та переходьте на стримінгові платформу Netflix, де на вас уже чекають улюблені "Бріджертони", спекотні любовні трикутники та галантні манери леді та джентльменів Лондона.