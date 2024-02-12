Українська акторка Єлизавета Цілик підкорила Netflix: про який серіал йдеться

Українська актриса Єлизавета Цілик взяла участь у зйомках серіалу від Netflix під назвою "Один день". Цю новину вона повідомила своїм прихильникам в інстаграмі.

Дізнайтесь яку роль вдалося втілити акторці. А також, як Єлизавета Цілик відреагувала на свою участь у такому масштабному проєкті.

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Українська акторка з'явилася у серіалі від Netflix

Єлизавета Цілик зіграла роль у серіалі "Один день", де втілила роль працівниці кав'ярні. Про свою участь у такому важливому проєкті для акторської кар'єри вона написала в інстаграмі. Дівчина зробила публікацію зі словами вдячності усім, хто допомагав їй.

Така тепла і кохана моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся,

– написала молода акторка.

Цікаво відзначити, що участь Цілик у цьому серіалі сталася за підтримки Ольги Любарової, яка організувала кастинг-івент для українських акторів у Лондоні.

Єлизавета Цілик знялася у серіалі "Один день": про що стрічка

Серіал "Один день" є новою екранізацією однойменного бестселера від письменника Девіда Ніколаса.

За сюжетом, головні персонажі проводять разом одну ніч після випускного, а потім розходяться своїми шляхами. Проте доля має свої плани, і їм доведеться знову зустрітися.

Зазначимо, що цей захопливий серіал з участю Єлизавети вже доступний для перегляду на Netflix.

"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу