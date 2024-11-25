У популярному серіалі Netflix пролунала відома українська народна пісня: що відомо
На стримінговій платформі Netflix триває прем'єра другого сезону популярного німецького серіалу "Імператриця". Уважні глядачі зауважили, що у перших серіях пролунала українська народна пісня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. В першому епізоді серіалу пролунала українська народна пісня "Сонце низенько, вечір близенько".
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Українська народна пісня в серіалі від Netflix: подробиці
Українські мотиви можна почути в першій серії нового сезону серіалу "Імператриця", який переносить глядачів у часи Австрійської імперії, де править династія Габсбургів. Сюжет серії показує момент, коли герцогства з усієї імперії прибувають на захід до віденського двору, щоб побачити нову правительку – Єлизавету Баварську, яку в історії знають як імператрицю Сісі.
У одній зі сцен на заході присутня делегація з Буковини, яка привертає увагу своєю культурною особливістю. Група дівчат, одягнених у традиційний вишитий одяг та вінки з квітами, виходить на сцену та виконує відому українську народну пісню "Сонце низенько, вечір близенько". Їхнє виконання зворушує не тільки глядачів, а й саму імператрицю Сісі, яка щиро аплодує дітям, висловлюючи таким чином свою вдячність за цей чудовий виступ.
Цей епізод став не лише яскравим моментом серіалу, а й важливим жестом культурної підтримки українських традицій, які знайшли своє місце навіть у такому масштабному міжнародному проєкті, як "Імператриця".
Що відомо про пісню "Сонце низенько, вечір близенько"
- Пісня "Сонце низенько, вечір близенько" здобула широку популярність завдяки опері "Наталка Полтавка", яку було поставлено у 1819 році.
- Оригінальний народний текст пісні був оброблений видатним українським письменником Іваном Котляревським, а музику до цього твору написав композитор Микола Лисенко, один з основоположників української класичної музики. Відтоді пісня стала невіддільною частиною української культурної спадщини.
- Наразі існують різні адаптації народного тексту, але версія, створена Лисенком для опери, вважається канонічною і найбільш відомою.
- Пісня оспівує почуття парубка та дівчини, які чекають вечора, щоб побачити одне одного. Вона передає атмосферу ніжності, очікування та романтичного настрою, що характерно для багатьох українських народних пісень, де вечір і захід сонця часто символізують час для зустрічей і близьких розмов.
- Лисенко вдало поєднав народні мотиви з класичними елементами, що дозволило пісні "Сонце низенько, вечір близенько" стати не лише важливим елементом опери, а й однією з найулюбленіших українських мелодій, яка здобула популярність серед різних поколінь слухачів.