У популярному серіалі Netflix пролунала відома українська народна пісня: що відомо

На стримінговій платформі Netflix триває прем'єра другого сезону популярного німецького серіалу "Імператриця". Уважні глядачі зауважили, що у перших серіях пролунала українська народна пісня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. В першому епізоді серіалу пролунала українська народна пісня "Сонце низенько, вечір близенько".

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Українська народна пісня в серіалі від Netflix: подробиці

Українські мотиви можна почути в першій серії нового сезону серіалу "Імператриця", який переносить глядачів у часи Австрійської імперії, де править династія Габсбургів. Сюжет серії показує момент, коли герцогства з усієї імперії прибувають на захід до віденського двору, щоб побачити нову правительку – Єлизавету Баварську, яку в історії знають як імператрицю Сісі.

У одній зі сцен на заході присутня делегація з Буковини, яка привертає увагу своєю культурною особливістю. Група дівчат, одягнених у традиційний вишитий одяг та вінки з квітами, виходить на сцену та виконує відому українську народну пісню "Сонце низенько, вечір близенько". Їхнє виконання зворушує не тільки глядачів, а й саму імператрицю Сісі, яка щиро аплодує дітям, висловлюючи таким чином свою вдячність за цей чудовий виступ.

Цей епізод став не лише яскравим моментом серіалу, а й важливим жестом культурної підтримки українських традицій, які знайшли своє місце навіть у такому масштабному міжнародному проєкті, як "Імператриця".

Що відомо про пісню "Сонце низенько, вечір близенько"