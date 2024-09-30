Захищають свою країну: 10 українських акторів, які служать у війську

З початком повномасштабного вторгнення багато чоловіків і жінок змінили свої цивільні професії та стали на захист рідної землі. Серед них – українські акторки та актори, які змінили телеекрани та сцену театру та одягнули військову форму.

Уже завтра, 1 жовтня, в Україні святкуватимуть День захисника й захисниці. До цього дня редакція Кіно 24 зібрала список українських акторів та акторок, які воюють за свою країну.

Цікаво 2 українські актори, які стали проривом у кінематографі цього року

Андрій Федінчик

Зірка українських серіалів, актор кіно, театру й дубляжу з перших днів великої війни долучився до ЗСУ. Він небагато розповідає про свою службу, відомо лиш, що актор склав заповіт. Нещодавно він отримав орден "За заслуги" III ступеня.

Ахтем Сеітаблаєв

Актор та режисер з початку повномасштабної війни воював у теробороні. Та останні півтора року він перебуває в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, Ахтем є художнім керівником підрозділу "ТРО Медіа": він займається поїздками на фронт, зйомками документального кіно, освітні програми.

Володимир Ращук

Актор фільму "Чорний ворон" є командиром роти у батальйоні "Свобода", що у складі бригади "Рубіж" НГУ. Ращук воював на Київщині та Донеччині. Та він не забуває про акторську діяльність та іноді знімається у кіно.

Максим Девізоров

Зірка серіалу "Перші ластівки" є бійцем 103 бригади сил ТрО, його штатна посада - водій. У грудні минулого року актор отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Він закликає усіх військовозобов'язаних готуватися до того, що і їм потрібно буде стати на захист країни.

Гарік Бірча

Зірка серіалу "Віталька" теж захищає Україну на фронті. Він був у теробороні, а згодом отримав звання сержанта. Зараз актор служить у батальйоні Berlingo. До слова, війна не стала на заваді особистому життю: він одружився і став батьком.

Сергій Філімонов

Зірка фільму "Носоріг" служить у ЗСУ з 2014 року. Тепер він є лейтенантом та командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Сергій Філімонов воював на Харківщині та багатьох інших напрямках.

Дмитро Лінартович

Зірка фільму "Толока" та актор дубляжу долучився до тероборони, брав участь в обороні Києва. Він воював у десантно-штурмовому підрозділі на Херсонському, Бахмутському напрямках, у районі Соледару. У січні 2023 року він отримав поранення. Після цього актор повернувся до служби: він їздить до різних бригад та підтримує моральний дух бійців.

Олексій Тритенко

Зірка серіалу "Коли ми вдома" з початком повномасштабного вторгнення одягнув військову форму та долучився до тероборони. На початку цього року актор розсекретив, що є молодшим сержантом. Раніше він отримав нагороду "За вірну службу" III ступеня.

Марія Агапітова

Акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки зізнавалась, що стояла у черзі в ТЦК ще на початку великої війни. Тоді її не взяли в армію, однак вже у червні 2024 вона таки стала на захист своєї країни.

Ріта Бурковська

Зірка фільмів "Бачення метелика", "Поміж тіней" працювала у медіа під час великої війни, але у вересні 2024 повідомила, що вирішила взяти на себе більшу відповідальність та вступити до армії. Вона вже склала присягу.