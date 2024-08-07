3 українських акторів дубляжу, чиїми голосами говорять культові персонажі

Український дубляж пережив багато етапів розвитку та зараз є просто неймовірним. Наші актори вміють передати емоції та характер героїв, тому фільми та серіали – не гірші, ніж в оригінальній озвучці.

Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про деяких українських акторів дубляжу, чиїми голосами говорять культові герої. Саме вони є голосами Сімпсонів, Гаррі Поттера та багатьох інших відомих персонажів.

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Українські актори дубляжу

Павло Скороходько

Український актор Павло Скороходько озвучував таких легендарних героїв, як Гаррі Поттера та Губку Боба. Вперше він спробував себе у дубляжі у далекому 1991 році. Кіностудія Довженка запропонувала 11-річному хлопчикові стати голосом балтійського актора. Тоді запис вівся у звуковому цехові, якого у наш час вже немає. Актор також дублював короля Джуліана з "Мадагаскару", Тімона з "Короля Лева" і Елвіна з "Елвіна у бурундуків".

Павло Скороходько / Фото КіноБаза

Юрій Коваленко

У "Сімпсонах" Юрій Коваленко озвучує 23 персонажів. Він два рази потрапив у Книгу Рекордів України, а також є Заслуженим артистом України. Чоловік навчався у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, а згодом став брендовим голосом популярних українських телеканалів. Юрія ще можна почути у таких кінопроєктах: "Величне століття: Роксолана", "Гра престолів", "Гаррі Поттер" і "Смішарики".

Юрій Коваленко / Фото КіноБаза

Євген Малуха

Євген Малуха – голос Гомера Сімпсона, Доктора Хауса та легендарного персонажа Альфа. Він, мабуть, один із найхаризматичніших акторів дубляжу, адже вміє швидко та неперевершено перевтілюватися, та працював вже тоді, коли ця сфера лише починала розвиватися. Зауважимо, що Євген навіть озвучував персонажів у комп'ютерних іграх S.T.A.L.K.E.R: Тіні Чорнобиля і S.T.A.L.K.E.R: Чисте Небо.

Євген Малуха / Фото КіноБаза

Переглядайте кінопроєкти з голосами цих акторів дубляжу. Обирайте якісну українську озвучку!