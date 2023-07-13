Який вигляд мали українські актори на початку кар'єри та зараз: деяких не впізнати

Українські актори завжди були в центрі уваги як українського, так і світового кінематографа. Пройшло багато років з моменту їхнього дебюту, і час показав, наскільки вони змінилися.

Деяких з них навіть важко впізнати. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся більше про перші ролі відомих українських акторів та як вони тоді виглядали.

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Як виглядали українські актори на початку кар'єри та зараз

Ада Роговцева

Ада Роговцева за час своєї кар'єри увійшла до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України та отримала звання Героя України. Вона не лише чудова акторка, а й прекрасна жінка, людина з чіткою громадянською позицією.

Дебют Ади Миколаївни на театральній сцені відбувся у 1959 році. Тоді вона зіграла головну роль у виставі "Юність Полі Вихрової". На той час майбутній зірці було 22 роки. За час роботи в театрі акторка встигла зіграти у понад 50 виставах.

Першу роль у кіно отримала у 18 років. Тоді вона постала у фільмі "Приборкання вогню", де зіграла Наталію Башкирцеву. Популярність їй принесла стрічка "Вічний поклик". Зокрема, серед найпопулярніших сучасних стрічок є такі: "Обручка з рубіном", "11 дітей з Моршина", "Спитайте в осені", "Я кохаю свого чоловіка". Востаннє акторка з'явилася у таких проєктах: "Де гроші", "Мама. Продовження".

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська починала свою кар'єру акторки в Молодому театрі у Києві ще у 1998 році. Для широкої авдиторії акторка стала відомою завдяки телевізійному шоу "Леся + Рома" ще на початку 2000-х років. Два роки поспіль перемагала в номінації за Найкращу жіночу роль премії "Золота дзиґа" у 2019 році за українсько-американський фільм "Брама" та у 2020 році за фільм Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Також за роль матері-заробітчанки у фільмі Лукіча Ірма отримала премію "Золотий Дюк" у 2019 році на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Нещодавні роботи Ірми Вітовської:

"Молода";

"Королі репу";

"Між нами";

"Коза Ностра. Мама їде";

"Смак свободи".

Ольга Сумська

Ольга Сумська – одна з найулюбленіших акторок, яка стала справжнім символом української краси. Зірка здобула особливу популярність завдяки своїй неперевершеній ролі Роксолани – жінки, що ввійшла до історії як впливова і впевнена в собі дружина Султана Сулеймана Великого. Втім, перша роль Сумської в кіно — "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" (1983 рік). Крім цього, вона знялася ще у таких картинах:

"Голос трави";

"Пастка";

"Записки кирпатого Мефістофеля";

"Кілька любовних історій";

"Останній москаль";

"Тигролови";

"Кріпосна";

"Я, ти, він, вона" та інших.

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Богдан Бенюк

Богдан Бенюк розпочав акторську кар'єру у відомого режисера та актора Леоніда Бикова "Ати-бати, йшли солдати". Останні ролі Богдана Бенюка в кіно:

"Іван Сила";

"Тарас. Повернення";

"Мати Апостолів";

"Небо-парасолька".

З лютого 2018 року професор Богдан Бенюк очолює кафедру акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого. А з листопада 2022 року очолює київський Театр на Подолі, який був створений у 1987 році на чолі з Віталієм Малаховим.

Олексій Вертинський

Дебют Олексія Вертинського в кінематографі відбувся 1980 року у фільмі Олександра Карпова "Весільна ніч". Він зіграв у стрічках "Схід-Захід", "Божевільний день або Одруження Фігаро", "12 стільців", "Ржевський проти Наполеона", а 2015 року отримав звання народного артиста України.

Рік тому актор переніс термінову операцію на серці.

Станіслав Боклан

Дебют Боклана на широких екранах відбувся у 1992 році з телесеріалу "Тарас Шевченко.Заповіт". Кар'єру актора розпочав з Молодого театру у Києві, де працював та надихав з 1994 до 2020 року. Яскравим проривом як в українському кіно, так й у фільмографії Боклана стала зворушлива історична драма "Поводир" 2014 року за участі Джамали. Актор виконав головну роль слабозорого музики Івана Кочерги, за яку того ж року отримав премію "Золотий Дюк" на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Більш драматичні ролі актора можна переглянути у телесеріалах "Століття Якова" та "Кріпосна". У 2017 році Боклан взяв участь у кримінальному трилері "Межа", де виконав роль українського мафіозі Крулла. Останні роботи актора включають: "Гуллівер повертається", "Папік", "Рідня", "Кровна помста" тощо.

Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв дебютував у кіно у 2003 році, коли зіграв роль середнього брата Умая в українській драматичній стрічці Олеся Саніна "Мамай". Далі були епізодичні ролі у серіалах "Повернення Мухтара-2", фільм "Золоті хлопці", "Навіжена" і в українському художньому фільмі Миколи Мащенка "Богдан-Зиновій Хмельницький".

Втім, широкої популярності український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв набув з 2013 року. Саме тоді вийшла у світ історична військова драма "Хайтарма", яка розповідає про депортацію кримських татар з Криму, де він виступив в ролі головного героя – військового льотчика Амет-Хана Султана.

Наступним успішним проєктом актора стала прем'єра фільму Нарімана Алієва "Додому". У 2021 році Ахтем Сеітаблаєв зіграв роль в артхаузному чорно-білому фільмі "Ми є Ми поруч", який розповідає драматичну історію втрати та кохання.

Цього року на широкі екрани вийшла воєнна драма "Мирний-21" про луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці, у 2014 році.