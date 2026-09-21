"Я одразу заплачу": що українські зірки зроблять у перший день після перемоги

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Для українців ця дата давно звучить не просто як пункт у календарі, а як дуже конкретне бажання – дочекатися дня, коли можна буде нарешті планувати життя без слова "після". Саме про нього Новий канал і розпитав своїх зірок.

Як розповідає 24 Канал, актори серіалів "Будиночок на щастя" та "Котляревський" поділилися мріями про той самий день: хто хоче поїхати в Діснейленд, хто – посадити дерево, а хтось просто обійняти людей, яких розлучила війна. Поки глядачі чекають на нові сезони й прем’єри, їхні герої вже знають, що зроблять одразу після перемоги.

Віталіна Біблів посадить власний символ перемоги:



Віталіна Біблів / Фото Новий канал



"У цей день я посаджу дерево як символ миру, відродження та нового початку. Взагалі було б чудово, якби всі люди вийшли й посадили по деревцю. Тільки уявіть: у нас знищено стільки природи, флори, фауни... Скільки навколо зламаних душ і понівечених гілок, а це був би такий гарний символ. Тому я обов'язково зроблю, хоча мрію насправді лише про одне – про перемогу. Все інше – це вже не мрії, а конкретні цілі, яких цілком реально досягти: чи то поїхати на Мальдіви, чи то побудувати будинок. Раніше дуже хотіла погодувати чайок в Одесі. Річ у тім, що в останній мирний день перед початком війни я була саме там і годувала їх. Тоді думала, що в перший день перемоги повернуся туди й повторю це. Але в Одесі я вже встигла побувати, тому символом перемоги для мене стане саме посаджене дерево", – поділилася акторка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів.

Володимир Ращук має план з побратимами



Володимир Рущак / Фото Новий канал



"Ми з побратимами жартуємо, що коли настане мир і наша перемога, ми впадемо в чан з вином (усміхається). Це, звісно ж, жарти. Але найбільш за все, що хотів би зробити, – знову політати на літаках. Я дуже любив подорожувати до початку повномасштабної війни. Хочу полетіти в Діснейленд! Ось такі в мене дитячі мрії", – усміхається актор серіалу "Котляревський" Володимир Ращук.

Олег Гоцуляк поїде на цвинтар



Олег Гуцуляк / Фото Новий канал



"Я мрію про той день перемоги, часто уявляю його, він мені сниться! Дуже хочу, щоб настав якнайшвидше. І точно знаю, що так і буде, бо сни ж мають збуватися. Але думаю, що для нас той день стане не святом, а днем памʼяті. Перше, що зроблю в день перемоги, – поїду на цвинтар і вклонюся тим, хто віддав за мир найдорожче", – розповів актор серіалу "Котляревський"

Дмитро Павко здійснить мрію батьків



Дмитро Павко / Фото Новий канал



"Насамперед хочу поїхати з сімʼєю в Португалію, а саме в містечко, де я разом з батьками востаннє був ще зовсім маленьким. Десь у 2004 році тато й мама працювали там на заробітках. У мене ж залишилися дуже розмиті спогади, тому хочеться пройтися по тих же місцях, відчути їх і порівняти минуле з теперішнім. А в батьків свій незакритий гештальт – приїхати вже не як заробітчани, а як гості з туристичним мотивом", – поділився актор серіалу "Котляревський" Дмитро Павко.

Дмитро Соловйов зустрінеться з тими, з ким розлучила війна



Дмитро Соловйов / Фото Новий канал



"Чесно кажучи, навіть боюся про це мріяти. Але дуже хотілося, аби ці мрії втілились. Мабуть, після перемоги я одразу заплАчу (усміхається). А з корисного – нарешті зустрінусь із тими, з ким розлучила війна. Я б обійняв кожну важливу людину, з якою зараз на відстані", – зізнався актор серіалу "Котляревський" Дмитро Соловйов.

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