Їх забрала війна: українські актори, які загинули на фронті

Чимало українських акторів з початком повномасштабного вторгнення залишили свої творчі професії та взяли до рук зброю. Усі вони могли продовжувати будувати свою кар'єру, стосунки та реалізовувати особисті амбіції, але вони залишили все і пішли воювати за нас.

Серед українських акторів, які загинули через російську агресію: Олексій Хільський, Євген Світличний та інші. Вони назавжди залишаться у нашій пам'яті не лише як улюблені герої на екранах, а і як люди, які віддали своє життя за нас.

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Українські актори, які загинули на війні

Василь Кухарський

Василь Кухарський приєднався до Збройних Сил України з самого початку повномасштабного вторгнення. У вересні цього року він отримав серйозні поранення внаслідок активних бойових дій. Кухарський проходив складне лікування, утім йому так і не вдалось стати на ноги й актор помер 7 грудня в одній з лікарень Києва.

Сьогодні(7 грудня – 24 Канал) пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди,

– написала його дружина Наталка Гордій-Кухарська.

Вічна пам'ять Герою України!

Андрій Павленко

Український актор також загинув, захищаючи Україну. Немає жодних конкретних відомостей про обставини загибелі Героя. Однак його дружина Дар'я Орєхова оголосила дату прощання з Андрієм згодом та висловила зворушливі слова, присвячені покійному чоловікові.

Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий,

– написала Орєхова.

Вічна пам'ять Герою України!

Євген Світличний

Актор, якого всі знають за фільмом "Носоріг" загинув 19 липня 2023 року. Він служив на захисті Батьківщини в складі 1-ї окремої штурмової роти ("Гонор") 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", названого на честь Героя України, Дмитра Коцюбайла.

Йому було всього 29 років. Він та кілька його побратимів, а саме: Давид Іщенко, Володимир Паращишин, Олексій Найда, Юрій Кріса – трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Вічна пам'ять Герою України!

Олексій Хільський

Олексій втратив життя, виконуючи бойове завдання. Чоловік був на службі у складі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Він брав участь у наступальних операціях у Херсоні, а також захищав міста Бахмут і Соледар.

Олексій отримав два поранення, але після успішного лікування та відновлення знову повертався на передову. Утім останнє поранення виявилося смертельним для нього.

Вічна пам'ять Герою України!

Філіп Фіннер

Актор приєднався до Збройних Сил України на самому початку повномасштабного російського вторгнення й активно брав участь у захисті сходу України.

Протягом понад півтора року він боровся за Україну проти російської агресії, проте останній бій з окупантами призвів до його трагічної загибелі. Актору було всього 32 роки.

Вічна пам'ять Герою України!

Ярослав Гаркавко

Актор, учасник "Ліги Сміху" і ведучий Ярослав Гаркавко також загинув через російську агресію. Актору мало виповнитись всього 27 років. Він активно виступав у гурті ОГО і грав у міжнародному театрі абсурду "Воробушек".

Вічна пам'ять Герою України!

Антон Ромаченко

У грудні 2023 року загинув український актор харківського театру "Публіцист". Ромаченко воював на Авдіївському напрямку. Офіційно вважається, що воїн зник безвісти. Однак сумну новину про його смерть підтвердили побратими захисника та його родичі. У чоловіка залишився син, на ім'я Кузьма, якому всього 10 років.

Вічна пам'ять Герою України!