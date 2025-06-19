Наважились стати мамою: 3 українські акторки, які народили під час великої війни в Україні

Після початку великої війни в Україні багато хто відкладає своє життя на потім. Так чимало українських жінок, які мріють стати мамою, змушені відкладати батьківство на інші часи.

Однак є і такі матусі, які народили малюків після 24 лютого 2022 року. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що це за знаменитості.

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Українські акторки, які стали мамою під час великої війни

Анна Сагайдачна

9 грудня 2024 року відома українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна стала мамою вдруге. У жінки народилася донечка від другого чоловіка, ім'я якого вона не розкриває.

Відомо, що в акторки вже є синочок Тимур від Євгена Третьяка, з яким вона розлучилася у 2023 році.

Анна назвала донечку Мірою і вже навіть поділилась ніжними знімками із хрещення дівчинки.

Анна Кошмал

Ще одна українська акторка, яка стала мамою вдруге, – Анна Кошмал. У неї народилася донечка. Відомо, що в акторки вже є синочок, на ім'я Михайлик. А 11 березня 2025 року Анна Кошма знову стала мамою – на світ з’явилася дівчинка, яку назвали Софійка.

Світлана Гордієнко

Під час великої війни мамою стала й українська акторка Світлана Гордієнко. 32-річна актриса народила синочка і назвала його Іосіфом. Відомо, що Світлана була одружена з українським актором-захисником Максимом Девізоровим. Однак пара розлучилася, а через кілька місяців стало відомо, що Світлана стала мамою.

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