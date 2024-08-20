Це має побачити кожен: 6 українських документальних фільмів, які вражають

Українське документальне кіно сьогодні вражає увесь світ. Але вкрай важливо дивитися його і вдома, в українських кінотеатрах, щоб відкривати для себе нову оптику на відомі події.

Один з таких фільмів виходить у прокат 29 серпня – "Мирні люди". Стрічка показує повномасштабне вторгнення через перехоплені розмови росіян з їх родинами. Тому Кіно 24 у співпраці з Артхаус Трафік зібрав 6 документальних фільмів, які вражають кожного.

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"Мирні люди"

Режисер: Оксана Карпович

Стрічка, що отримала відзнаки та призи по всьому світу – від Гонконгу до України. З початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби опублікували сотні перехоплених телефонних дзвінків російських військових. Чи не найбільший інтерес викликають розмови окупантів з їхніми близькими в Росії.

Голоси "мирних", цивільних – матерів, дружин і друзів – розкривають світові очі не лише на хід так званої "спецоперації", а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням. Саме з таких перехоплень складається стрічка, що досліджує природу російського імперіалізму й колоніалізму, роль пропаганди у вторгненні й торкається питання колективної відповідальності росіян і росіянок.

"Мирні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Залізні метелики"

Режисер: Роман Любий

Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда – працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

"Залізні метелики": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

Режисер: Мстислав Чернов

Стрічка, що шокувала весь світ. Та отримала за це почесний Оскар як найкращий документальний фільм року. Члени команди Associated Press стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі.

Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Євродонбас"

Режисер: Корній Грицюк

Донбас знають як індустрійний регіон. Радянська влада роками приписувала собі заслуги за розвиток місцевої промисловості. Але розквіт регіону розпочався задовго до приходу більшовиків, а засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці.

Фільм-розслідування "Євродонбас" розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільним компонентом європейського світу.

"Євродонбас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Цей дощ ніколи не скінчиться"

Режисер: Аліна Горлова

Найкращий повнометражний фільм у секції "Перша поява" (First Apperance) найбільшого фестивалю документального кіно у світі IDFA розповідає про 20-річного Андрія Сулеймана, який тікає з батьками з Сирії. Проте війна наздоганяє головного героя і в Україні, де він стає волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька, Андрій вирішує поховати його тіло на батьківщині.

"Цей дощ ніколи не скінчиться": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Режисер: Ірина Цілик

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Буденність багатьох цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть наші герої, не припиняються. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку з нашого найновішого переліку та насолоджуйтесь переглядом.