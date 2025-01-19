3 українські фільми 2024, які має побачити кожен

Якщо ви шукаєте ідеальний фільм для перегляду у вихідний день, чому б не обрати найновіші українські стрічки? Вони подарують вам не лише яскраві емоції, але й допоможуть краще зрозуміти сучасну українську культуру, історію та актуальні соціальні теми.

В Україні зараз знімаються фільми, які здобувають міжнародне визнання та привертають увагу глядачів з усього світу. Ми зібрали для вас добірку українських фільмів 2024 року, які варто побачити кожному.

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"Редакція"

За сюжетом, Юра – молодий ідеаліст, чия пристрасна прихильність до справедливості приводить його до роботи в місцевій газеті на Херсонщині. Він сповнений бажання змінити світ на краще через свою професію, вірячи, що журналістика може бути силою, яка допоможе боротися з несправедливістю та корупцією. Однак реалії роботи регіонального журналіста виявляються набагато складнішими та заплутанішими, ніж він очікував.

"Редакція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Збори ОСББ"

Жителі української багатоповерхівки, переживаючи важкі часи, намагаються знайти спосіб забезпечити себе теплом під час зимових холодів. В умовах відключень електроенергії та нестабільної ситуації з комунальними послугами питання купівлі спільного генератора для багатоквартирного будинку стає чи не найважливішим. Однак незабаром з'ясовується, що потужності обраного генератора не вистачить на всі квартири, і це ставить перед мешканцями складне моральне і практичне питання: кого залишити без тепла?

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

Це питання розпалює старі конфлікти між сусідами, які раніше навіть не звертали уваги один на одного. Колишні дрібні непорозуміння та невдоволення починають переростати у гострі суперечки та сварки. Кожен має свої причини та аргументи, чому саме його сім’я заслуговує на доступ до генератора в першу чергу, і жоден не готовий поступитися своїм правом.

"Конотопська відьма"

Колись могутня відьма з Конотопу, яка знала всі таємниці магії та володіла могутніми силами, давно залишила своє чаклунське минуле. Вона відмовилася від магії заради любові до простого хлопця Андрія. Вони разом мріяли про майбутнє, про дім, про родину, і все здавалося ідеальним.

Але початок повномасштабної війни перевернув усе. Російські війська увірвалися в Україну, і їхній наступ не оминула й Конотоп. Місто потрапило під часткову окупацію, і життя людей перетворилося на нескінченний кошмар. Андрій, як справжній патріот, не зміг залишити свою землю без бою. Він вступив до лав оборони й намагався захистити свою кохану та її рідне місто від ворога.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли все стало зовсім безнадійним і ворог наближався до їхнього будинку, Андрій намагався врятувати свою жінку. Та в той момент, коли все вже здавалося втраченим, він потрапив під вогонь і загинув на її руках. Це був момент катастрофи для жінки: її коханого забрала смерть, а разом із ним зникло й усе її мирне життя.

У відчаї та гніві вона повертає свої давні сили. Тепер вона вже не та жінка, яка відмовилась від магії – вона знову стає відьмою, що не знає милосердя. Всі її закляття, усі темні сили, які вона колись сховала в собі, знову виходять на волю. І вона починає свою помсту.