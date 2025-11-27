Нові українські фільми 2025, на які варто виділити час

Цього року український кінематограф багатий на новинки. Нові фільми, які вийшли у прокати, мають різножанрову палітру, тому кожен може знайти для себе те, до чого лежить душа.

Багато стрічок уже показали в кіно не тільки в Україні, а й за кордоном. У матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, які нові українські фільми треба обов'язково подивитись.

"Ти – космос"

Днями, 20 листопада, в Україні відбулась прем'єра науково-фантастичної трагікомедії. Наразі фільм можна переглянути тільки в кінотеатрах.

Сюжет розповідає про космічного далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Та раптом Земля несподівано вибухає й знищує все навколо. Чоловік залишається єдиною людиною у Всесвіті. Та історія на цьому не завершується.

На зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги, тож Андрій вирішує вирушити до неї на зустріч.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

За перші дні прокату стрічка зібрала 8,7 мільйона гривень.

"2000 метрів до Андріївки"

Події фільму розвиваються на тлі українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Мстислав Чернов, який у 2024 році отримав Оскар за стрічку "20 днів у Маріуполі", разом із фотографом Олександром Бабенком, слідували за українськими солдатами з 3-ї окремої штурмової бригади, які мали пройти укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

Фільм показав життя бійців в окопах та їхню боротьбу за життя, та за Україну.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каховський об'єкт"

26 листопада на стрімінговій платформі Netflix з'явився новий український фільм, яки поєднав у собі жанри фантастики, жахів, бойовика та трилера. Сюжет розповідає історію, коли після підриву Каховської ГЕС українські військові знаходять під водою секретний радянський бункер. Група не знає, що на них чекає далі, однак солодко точно не буде.

"Каховський об'єкт": дивіться онлайн трейлер фільму

Також до переліку входять й інші фільми 2025 року випуску: