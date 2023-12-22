Зимова казка у кадрі: топ-3 українські фільми, які зроблять вашу новорічну ніч неповторною

У новорічну ніч кожен хоче приділити час людям, яких любить. Один із найкращих способів провести гарно час – це подивитись фільм, який подарує яскраві емоції свята.

Тому 24 Канал підготував для вас список українських фільмів, які ви точно зможете подивитись рідною мовою онлайн та отримати задоволення.

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"Тільки диво"

Історія про Северина та його сестру Аніку, юнаків, які, щоб врятувати хворого батька, подолали ряд випробувань і опинилися в суцільному строю пригод.

Дія фільму розгортаються в переддень свята Миколая. Диво різдвяного свята зробить так, що головні персонажі не тільки подолають труднощі, але й знайдуть справжнє кохання та побудують міцні стосунки.

"Тільки диво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке"

Це казковий фільм для всієї родини, який розповідає про козаків, їхній рід, Рай і Пекло, Різдво та злиденну силу. Це химерна українська казка, яка властива лише українській культурі й характеру. Сама історія, що є продовженням веселого Котляревського і Гоголя, наповнена українським народним гумором, козацькою героїкою і вкорінена в український фольклор, народну міфологію та вірування.

"Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все буде Ок. Новорічна казка для дорослих"

Це розповідь про Лізу, яка опинилася в складній життєвій ситуації: втратила свій улюблений бізнес, її покинув коханий, а на шиї ще й сидить ексцентрична мати, яка не працює. Поринувши в самотність зі своїми проблемами, життя Лізи психологічно на межі.

Коли інших виходів не залишається, на порозі Нового Року Ліза вирішує поїхати в Польщу на роботу. Випивши з подругою "зайвого" перед від'їздом, вона сідає не в той автобус і, заснувши, опиняється не Польщі, а в Буковелі.

Зранку, без грошей і речей, Ліза іде шукати допомоги, щоб вибратися з цієї абсурдної ситуації. Гірськолижний курорт виявляється місцем, де відбуваються новорічні дива. Тут головна героїня знаходить не лише кохання, але й справжню дружбу. Вона розуміє, що життя – одне, і кожен його момент має особливий сенс.

"Все буде Ок. Новорічна казка для дорослих": дивіться онлайн трейлер фільму