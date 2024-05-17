Україна в Каннах: два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі

У Франції триває 77-й Каннський кінофестиваль, який закінчиться 25 травня. На ринку кіно Marché du Film – Festival de Cannes, що відбувається в межах Каннського кінофестивалю, цього року плануються закриті покази українських фільмів.

Це будуть стрічки "Назавжди-Назавжди" та "Ля Палісіада". У новині дізнаєтесь подробиці, які відомі про показ фільмів та їхні сюжети.

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Два українські фільми покажуть у Каннах

Планується презентація драми "Назавжди-Назавжди" української режисерки Анни Бурячкової та іронічного детективу "Ля Палісіада" від режисера Філіпа Сотниченка.

Фільм "Назавжди-назавжди" – це розповідь про підлітків, які виросли у 1990-х роках та вміли захищати свої межі у всіх аспектах життя. Ця епоха перед появою гаджетів була наповнена внутрішньою свободою.

Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переїжджає з центральної школи до іншої у спальному районі, де потрапляє в компанію невпевнених підлітків. З часом Тоня закохується спочатку в Журіка, а потім в Саню.

Цей фільм – пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило – якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше – на рівні країни,

– каже про фільм Бурячкова.

"Назавжди-назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Ля Пасіліада" став справжнім фестивальним хітом. За сюжетом, в Ужгороді вбивають полковника міліції. Розслідування беруть на себе друзі загиблого – детектив міліції та судовий психіатр.

Винного чекає страта: до скасування смертної кари в Україні залишилося п'ять місяців, міліціонери хочуть встигнути скористатися цією можливістю. Серед підозрюваних обирають одного і "вішають" на нього вбивство. Підозрюваний не чинить опору.

"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму

Каннський кінофестиваль-2024: що відомо