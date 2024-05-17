Україна в Каннах: два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі
Джерело:ДержКіно України
У Франції триває 77-й Каннський кінофестиваль, який закінчиться 25 травня. На ринку кіно Marché du Film – Festival de Cannes, що відбувається в межах Каннського кінофестивалю, цього року плануються закриті покази українських фільмів.
Це будуть стрічки "Назавжди-Назавжди" та "Ля Палісіада". У новині дізнаєтесь подробиці, які відомі про показ фільмів та їхні сюжети.
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Два українські фільми покажуть у Каннах
Планується презентація драми "Назавжди-Назавжди" української режисерки Анни Бурячкової та іронічного детективу "Ля Палісіада" від режисера Філіпа Сотниченка.
Фільм "Назавжди-назавжди" – це розповідь про підлітків, які виросли у 1990-х роках та вміли захищати свої межі у всіх аспектах життя. Ця епоха перед появою гаджетів була наповнена внутрішньою свободою.
Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переїжджає з центральної школи до іншої у спальному районі, де потрапляє в компанію невпевнених підлітків. З часом Тоня закохується спочатку в Журіка, а потім в Саню.
Цей фільм – пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило – якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше – на рівні країни,
– каже про фільм Бурячкова.
"Назавжди-назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм "Ля Пасіліада" став справжнім фестивальним хітом. За сюжетом, в Ужгороді вбивають полковника міліції. Розслідування беруть на себе друзі загиблого – детектив міліції та судовий психіатр.
Винного чекає страта: до скасування смертної кари в Україні залишилося п'ять місяців, міліціонери хочуть встигнути скористатися цією можливістю. Серед підозрюваних обирають одного і "вішають" на нього вбивство. Підозрюваний не чинить опору.
"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму
Каннський кінофестиваль-2024: що відомо
- Каннський кінофестиваль – міжнародна кіноподія, що входить до "великої п'ятірки" кінофестивалів. Вперше його провели у 1946 році. Цього року він проходитиме вже 77-й раз.
В основному конкурсі за "Золоту пальмову гілку" змагатимуться прем'єрні стрічки: "Мегалополіс" Френсіса Форда Копполи, "Види доброти" Йоргоса Лантімоса, "Плащаниці" Девіда Кроненберга, "Парфенопа" Паоло Соррентіно та інші.
У 2024 році головою журі фестивалю стала американська режисерка та сценаристка Грета Гервіг. Минулого року вона зняла фільм "Барбі", ставши першою режисеркою, чий фільм зібрав понад 1 мільярд доларів у касових зборах.