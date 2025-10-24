Для ідеальних вихідних: 6 українських фільмів та серіалів, які має побачити кожен

Якщо позаду важкий робочий тиждень і хочеться розслабитися, варто обрати для перегляду цікаві українські фільми та серіали. Тим більше, що популярний український актор Олександр Рудинський поділився своїм топом українських стрічок, які варто побачити кожному.

Тож зверніть увагу на нашу нову добірку 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю артиста. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом уже цих вихідних.

Рекомендуємо Уже понад рік: яка відома українська акторка служить у ЗСУ

Які українські фільми та серіали подивитись на вихідних?

"Памфір"

"Памфір" – один із тих фільмів, які Олександр Рудинський вважає справді гідними в українському кінематографі. Це художній фільм 2022 року. До речі, стрічку можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Фільм має чимало престижних кінонагород. Зокрема, його включено до списку найкращих фільмів 2023 року за версією британського видання The Guardian. Крім того, "Памфір" отримав високі глядацькі рейтинги та позитивні відгуки українських глядачів.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається на Заході України. Попереду традиційний карнавал під назвою "Маланка". Памфір повертається додому, щоб возз'єднатися з родиною. Однак любов до сім'ї має для нього побічні наслідки: він змушений обрати шлях, який призводить до непередбачуваних подій.

За словами кінокритиків, "Памфір" – самобутній фільм, що залишає після себе справжні, живі емоції. Неймовірний сценарій, акторська гра, операторська робота та емоційна глибина роблять його особливим.

Історія порушує одну з найскладніших проблем України – наскрізну корупцію, яка поглиблює бідність і соціальну несправедливість. Тож, якщо ви в пошуках справжньої, якісної кінороботи, ця драматична стрічка стане чудовим вибором.

Дивіться також Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу – за посиланням

Також у списку топових українських фільмів та серіалів Олександр Рудинський назвав такі стрічки:

"Люксембург, Люксембург",

"20 днів у Маріуполі",

"Земля блакитна, ніби апельсин",

"Спіймати Кайдаша",

"Перші ластівки".

Влаштуйте собі справжній вечір кіно уже сьогодні.