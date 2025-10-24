Для идеальных выходных: 6 украинских фильмов и сериалов, которые должен увидеть каждый

Если позади тяжелая рабочая неделя и хочется расслабиться, стоит выбрать для просмотра интересные украинские фильмы и сериалы. Тем более, что популярный украинский актер Александр Рудинский поделился своим топом украинских лент, которые стоит увидеть каждому.

Поэтому обратите внимание на нашу новую подборку 24 Канала со ссылкой на интервью артиста. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже в эти выходные.

Рекомендуем Уже больше года: какая известная украинская актриса служит в ВСУ

Какие украинские фильмы и сериалы посмотреть на выходных?

"Памфир"

"Памфир" – один из тех фильмов, которые Александр Рудинский считает действительно достойными в украинском кинематографе. Это художественный фильм 2022 года. Кстати, ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Фильм имеет немало престижных кинонаград. В частности, он включен в список лучших фильмов 2023 года по версии британского издания The Guardian. Кроме того, "Памфир" получил высокие зрительские рейтинги и положительные отзывы украинских зрителей.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается на Западе Украины. Впереди традиционный карнавал под названием "Маланка". Памфир возвращается домой, чтобы воссоединиться с семьей. Однако любовь к семье имеет для него побочные последствия: он вынужден выбрать путь, который приводит к непредсказуемым событиям.

По словам кинокритиков, "Памфир" – самобытный фильм, оставляющий после себя настоящие, живые эмоции. Невероятный сценарий, актерская игра, операторская работа и эмоциональная глубина делают его особенным.

История поднимает одну из самых сложных проблем Украины – сквозную коррупцию, которая углубляет бедность и социальную несправедливость. Поэтому, если вы в поисках настоящей, качественной киноработы, эта драматическая лента станет отличным выбором.

Смотрите также Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала – по ссылке

Также в списке топовых украинских фильмов и сериалов Александр Рудинский назвал такие ленты:

"Люксембург, Люксембург",

"20 дней в Мариуполе",

"Земля голубая, будто апельсин",

"Поймать Кайдаша",

"Первые ласточки".

Устройте себе настоящий вечер кино уже сегодня.