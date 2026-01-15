Замість "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки": які українські фільми подивитися, коли падає сніг

Зима 2026 року по-справжньому тішить погодою. Для тих, хто обожнює снігопад і зимову атмосферу, це – відчуття дитячої радості, яку хочеться переживати знову і знову.

Незалежно від того, чи ви любите зиму, чи ні, атмосферу затишку, коли на екрані улюблений фільм, поруч рідні, а за вікном снігопад, люблять усі. Тому у матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку стрічок, які можна подивитися, поки на вулиці заметіль.

Радимо Інтрига зростає: у мережі з'явилися перші кадри з нового сезону "Бріджертонів"

Які фільми подивитись, поки за вікном снігопад?

"Антарктида"

Ідеальним варіантом для перегляду, поки за вікном заметіль, може бути новий фільм Антона Птушкіна про виклики крижаного континенту. Це стрічка-мандрівка, яка занурює в подорож з головою. Ви побачите українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" та приголомшливі умови виживання в холодній Антарктиді.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться також 3 українські серіали з небанальним сюжетом, які варто подивитись, коли немає світла

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Ще одним відмінним варіантом для перегляду зимового вечора може бути перегляд фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Це українське сімейне фентезі, яке вийшло у світ у 2019 році. Стрічка бере свій початок у казці українського сценариста та казкаря-лірника Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід".

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо козаків і чорта, якому ніяк не вдається забрати їхні душі. Одного разу чорт укладає парі зі святим Петром: якщо хоча б одного козака затримати в Пеклі до Різдва – козаки загинуть назавжди. Скориставшись хитрістю, Чорт викрадає молодого козака Семена, але погоджується відпустити його за умови: Семен має виховати вередливих чортенят.

"Щедрик"

Українська історична драма режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської. Стрічка вийшла в прокат у січні 2023 року. Ця кіноісторія ідеально підходить для перегляду, поки за вікном пролітають сніжинки, адже саме в цей час з усіх куточків лунає український "Щедрик".

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розповідає про життя трьох родин різних національностей – українців, поляків та євреїв – об'єднаних спільною бідою: війною. Проте всі вони єднаються завдяки цій легендарній композиції.

Які ще українські фільми варто подивитись взимку?

В Україні виходить дедалі більше стрічок, які зроблять вечір зими ще атмосфернішим. Деякі із них доступні для перегляду на Netflix, а деякі – в українському прокаті. Серед них стрічок:

"Вартові Різдва"

"Потяг до Різдва"

"Потяг у 31 грудня"

"Пригоди S Миколая"

"Жив пес Сірко" та інші.

Шукайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.