5 нових фільмів, які має побачити кожен український кіноман

Серед українських фільмів можна зібрати дуже різні історії про Південь. Серед режисерів, які цікавляться Херсонщиною лідером є Роман Бондарчук. Сам з Херсона, режисер знімає історії про рідний край – його неідеальність, фантасмагоричність і комедійність.

28 листопада в українському прокаті стартує сатирична комедія "Редакція" – новий фільм Бондарчука. З цієї нагоди 24 Канал згадує фільми режисера про Херсонщину та хто ще знімав про цей край ігрове та документальне кіно.

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Фільми про українську Херсонщину

"Редакція"

Сюжет стрічки розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Адже на носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Фільм зняли незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Фільм завершується присвятою режисеру монтажу Віктору Ониську ("Захар Беркут", "Сторожова застава"), який загинув у війні під час бойового завдання.

"Редакція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заповідник Асканія"

В Асканії-Нові уживаються дуже різні види тварин і людей. Науковець, директор, колишній хіпі, молоді репери, а також буйволи, зебри й пелікани. Вже ціле століття Асканія захищає природу від змін, які несе людина. Та чи прийме вона зміни, необхідні для власного виживання?

Сюжет фільму Андрія Литвиненка розгортається навколо чотирьох героїв із цілковито різними характерами, долями та цілями. Проте їх поєднує одне – бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази, що наразі стрімко втрачає свою унікальність.

"Заповідник Асканія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вулкан"

Перший ігровий фільм Романа Бондарчука розповідає про ​​Лукаса, який вирушає на кордон з Кримом у складі моніторингової місії ОБСЄ. Але після дивних збігів обставин, він опиняється у містечку на півдні України, де зустрічає місцевого дивака, на ім'я Вова. Слідуючи за Вовою, Лукас повільно занурюється у світ української провінції, де життя відірване від усякої логіки чи структури.

"Вулкан": дивіться онлайн трейлер фільму

"Українські шерифи"

У центрі сюжету документального фільму Романа Бондарчука – село Стара Збур'ївка, в якій через відсутність міліції функцію охорони громадського порядку взяли на себе двоє місцевих жителів – 50-річний Віктор Кривобородько і 44-річний Володимир Рудьковський.

Віктор і Володя поєднують обов'язки міліціонерів і соціальних працівників – заспокоюють сімейні сварки, припиняють бійки між сусідами, шукають потопельників – загалом, займаються всім, окрім кримінальних злочинів.

"Українські шерифи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поема про море"

Фільм "Поема про море" розповідає про Каховську ГЕС та людські драми учасників і жертв її будівництва. Сценарій стрічки Довженко написав уже важко хворим. Закінчувала фільм його дружина Юлія Солнцева.

"Поема про море": дивіться онлайн трейлер фільму

Для майбутнього фільму оператори зафіксували на плівку панораму Каховського будівництва, перекриття Дніпра, затоплення котловану та інші етапи будівництва.