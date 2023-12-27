6 українських фільмів, які вийдуть в кіно у 2024 році

2023 рік був багатий на прем'єри вітчизняних фільмів, які вже встигли полюбити глядачі не лише в Україні, а й за кордоном. Цікавість до українського кіно продовжує зростати, тож у 2024 році очікуємо на продовження гучних прем'єр.

24 Канал розповість про ті українські стрічки, які точно варто очікувати в кінотеатрах вже зовсім скоро.

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"Ля Палісіада"

Дата прем'єри: 11 січня

Режисер: Філіп Сотниченко

У ролях: Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц

Робота над цим проєктом тривала протягом п'яти років й нарешті глядачі зможуть побачити дебютну повнометражну стрічку режисера Філіпа Сотниченка.

Події, показані у фільмі, відбуваються у 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини. Цей протокол передбачав відмову від смертної кари. За сюжетом, судовий психіатр стикається з заплутаною історією вбивства міліціонера.

"Ля Палісіада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інший Франко"

Дата прем'єри: 8 лютого

Режисер: Ігор Висневський

У ролях: В'ячеслав Довженко, Ахтем Сеітаблаєв, Надія Левченко, Ірина Кудашова

Фільм розповідає про біографію сина великого "Каменяра" – Івана Франка. Петро був одним із засновників організації "Пласт", був льотчиком, і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

"Уроки толерантності"

Дата прем'єри: 14 лютого

Режисер: Аркадій Непиталюк

У ролях: Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурєзов, Борис Георгієвський, Ніна Набока

До Дня закоханих в українських кінотеатрах покажуть комедію про ставлення українського суспільства до ЛГБТ-спільноти, яку зняли на основі п'єси Ігоря Білиця "Гей-парад".

У центрі історії – пересічна українська родина з невеликого містечка. Провінційна вчителька прагне врятувати родину від розпаду та кредитів, тож умовляє чоловіка і дітей підписатися на державну програму з євроінтеграції "Уроки толерантності". За умовами цієї програми, сім'я має на деякий час прийняти в себе вдома ЛГБТ-представника та активіста, через що вимушена боротися з власною гомофобією та неприйняттям ЛГБТ-спільноти.

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смак свободи"

Дата прем'єри: 7 березня

Режисер: Олександр Березань

У ролях: Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко, Вадим Куценок, Діана Кузьмінова, Світлана Золотько, Павло Лі

Ця романтична комедія точно не залишить вас байдужими. Варя працює у придорожньому кафе, однак марить високою кухнею. На шляху до своєї мрії вона знаходить книжку легенди української кухні Ольги Франко "Перша українська загальнопрактична кухня". Цей момент кардинально й назавжди змінює життя дівчини.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конотопська відьма"

Дата прем'єри: точна дата згодом

Режисер: Ярослав Войцешек

У ролях: Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Павло Вишняков, Ярослав Шахторін та інші

Головна героїня – прадавня відьма з Конотопу, яка закохується у звичайного хлопця та відмовляється від своїх відьомських здібностей. Однак в Україні починається повномасштабна війна, російські солдати захоплюють місто та жорстоко вбивають її коханого. Відьма націлена помститися, тож повертається до магії та спустошує жалюгідних вбивць жахливими й кривавими покараннями.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн тизер фільму

"БожеВільні"

Дата прем'єри: точна дата згодом

Режисер: Денис Тарасов

У ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан, Артем Мартинішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук, Віктор Жданов

Події у цій драмі-трилері розгортаються в 70-ті роки XX століття в СРСР. Головного героя – Андрія Довженка силоміць запроторюють до психіатричної лікарні через любов до західної рок-музики, яка в ті часи була заборонена. Цей персонаж є уособленням волелюбної людини, яка через відверте несприйняття божевільних правил комуністичного устрою потрапляє в лещата КДБ. Тоді цих людей намагалися зламати психологічним насиллям і тортурами.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму"БожеВільні"