У Франції відбувся 75-й Каннський кінофестиваль, де значна увага була прикута до війни, яку Росія розпочала на території України. Цьогоріч представили чимало українських фільмів. Які з них отримали відзнаки – дізнавайтеся далі.

Як повідомляє 24 канал, у програмі Каннського кінофестивалю "Двотижневик режисерів" взяв участь фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та в основному конкурсі – "Бачення метелика" Максима Наконечного. Покази пройшли з аншлагом. Зокрема прем’єру "Памфіра" завершили рекордні 6-хвилиннні овації глядачів.

До речі "Трикутник смутку" переміг: 75-й Каннський кінофестиваль-2022 оголосив лауреатів

Українські фільми, які отримали нагороди на Каннському кінофестивалі-2022

"Слухаючи світ"

Проєкт української стрічки "Слухаючи світ" отримав DAE Award на кіноринку Marché du Film у межах секції Cannes Docs. У Каннах команда стрічки закликала світову спільноту звільнити парамедикиню Юлію Паєвську (Тайру), яку росіяни взяли у полон 16 березня.

Фільм розповідає про активістку з інвалідністю Іву. Вона займається проєктами на соціально важливі теми. Коли Росія почала вторгнення, жінка з 15-річним сином переїхала до Львова, пізніше до Німеччини в пошуку прихистку.



"Слухаючи світ" отримав нагороду в Каннах / Фото Docudays UA

"Чому я живий"

Фільм про часи Другої світової війни режисера Віллена Новака "Чому я живий" презентували на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes. Там стрічка отримала нагороду номінації Best Feature Film Director.

У картині йдеться про довоєнне життя в невеликому місті Маріуполі на березі Азовського моря. За сюжетом, 17-річні Фрося і Льончик, які пристрасно закохані одне в одного, мріють про весілля, але Фрося – українка, а Льончик – єврей. Батько дівчини проти іновірців у родині. Втім життя закоханих назавжди змінюється, коли в їхні будинки та ще мільйонів людей приходить страшна війна.

"Чому я живий": дивіться трейлер стрічки

"Маріуполіс 2"

"Маріуполіс 2" – фільм вбитого у Маріуполі режисера Мантаса Кведаравічюса. Стрічка була представлена на Каннському кінофестивалі й отримала відзнаку від журі премії "Золоте око".

Ірина Цілик повідомила, що вручаючи нагороду, президентка журі Аґнєшка Голланд оголосила хвилину мовчання за жертвами війни Росії в Україні. Зокрема – за режисерами, журналістами, фотографами та іншими людьми творчих професій.

Картина розповідає про післявоєнне життя в Маріуполі.

До теми Фільм "Маріуполіс 2", вбитого у блокадному місті режисера, отримав спеціальну нагороду у Каннах

"Маріуполіс": дивіться трейлер

"Ти – космос"

Фільм "Ти – космос" (U are the Universe) українського режисера Павла Острікова отримав нагороду First Cut Lab Award у Каннах.

У центрі сюжету – космічний далекобійник Андрія, єдину людину, яка вижила після вибуху Землі. Однак, пізніше на зв’язок виходить француженка Катрін і Андрій робить все можливе, щоб з нею зустрітися. Через деякий час герої закохаються одне в одного.



"Ти – космос" отримав нагороду в Каннах / Фото з фейсбуку U ARE the UNIVERSE

"Славна Революція"

У Каннах серед студентських робіт міжнародного конкурсу La Cinef перемогу отримав фільм Маші Новікової "Славна Революція".

У центрі історії – Революція Гідності. Цікаво, що ця стрічка є дипломною роботою режисерки для кіношколи у Лондоні.

"Славна Революція": дивіться трейлер

Крім цього, фільм режисерки Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?" отримала нагороду на послуги постпродакшену від IDM Film Commission Suedtirol/Cine Chromatix Italy. Картина Юлії Гонтарук "Залізна сотня" здобула відзнаку від Ciclic/ Région Centre-Val de Loire. Стрічка Анни Бурячкової "Коли нам було 15" отримала нагороду на послуги постпродакшену від Screen Brussels та Спеціальну відзнаку журі.

Читайте також У Каннах презентували десяток фільмів на тему любові до України: ефектний шоуріл

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль тривав з 17 до 28 травня. "Золоту пальмову гілку" за найкращий фільм фестивалю отримав фільм "Трикутник смутку" (Triangle Of Sadness) режисера Рубена Естлунда.

Варте уваги – Маріуполь. Хроніки пекла: дивіться фільм