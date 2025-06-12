Вже доступні на ютубі: 5 українських серіалів 2025 року, які можна подивитися онлайн

За пів року в Україні вийшло безліч нових різножанрових серіалів, серед яких кожен може обрати варіант для себе. Та важливим фактором для глядача є не тільки кількість епізодів, країна чи жанр, але й доступність.

Низка найновіших українських серіалів вже вийшли на ютубі, їх можна переглянути безплатно онлайн. Кіно 24 розповість, про які саме шоу йдеться.

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"Слідча"

Детектив з елементами мелодрами розповідає про принципову слідчу з Києва Асю Ясинську. Вона переводиться в інше місто та має важливе завдання – розкрити вбивство брата, що сталося 10 років тому. Але на неї чекають й інші важливі справи та особисте життя.

"Слідча": дивіться 1 серію онлайн

"Тілоохоронець"

Батьки Катерини Бойко 5 років тому загинули в аварії. Відтоді вона є єдиною спадкоємицею холдингу, який створив її тато. Тепер Катя понад усе цінує сім'ю й живе разом з родиною тітки Рити, яка її виховувала, та зі свекрухою, що допомагає піклуватись про доньку. Та все це не означає, що дівчина може всім довіряти. Адже її щасливому шлюбу та сімейному бізнесу дуже заздрять інші.

"Тілоохоронець": дивіться 1 серію онлайн

"Майор Сковорода"

Харизматичний керівник кримінального розшуку Андрій Сковорода після проступку повертається на роботу в рідну дільницю. Та замість досвідченої команди він отримує чотирьох амбіційних, але зовсім "зелених" початківців.

"Майор Сковорода": дивіться 1 серію онлайн

"Ключі від правди"

Після вбивства брата, якого несправедливо звинуватили в злочинах, досвідчена слідча Валерія хоче відновити чесне ім'я близької людини та знайти винних. Вона вирішує звільнитись з органів, щоб продовжувати розслідування самостійно. Валерія влаштовується на роботу в готель, за дверима якого багато секретів.

"Ключі від правди": дивіться 1 серію онлайн

"Парочка слідчих"

Детективний серіал розповідає про молоду та амбітну слідчу Софію, яка після навчання стає керівницею відділу особливо небезпечних злочинів у поліції. Попри гострий розум, їй не завжди все вдається. Ще одним випробовуванням для неї стає судмедексперт Павло – мовчазний і прямолінійний. Та у парі вони розкривають найзаплутаніші справи.

"Парочка слідчих": дивіться 1 серію онлайн