5 нових українських серіалів, які не захочеться ставити на паузу

Українські серіали продовжують завойовувати любов глядачів. Серед найпопулярніших – нова мелодрама "Підміна" з Антоніною Хижняк і Владиславом Никитюком у головних ролях.

Які нові українські серіали подивитися?

"Підміна"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.4/10

Життя успішної архітекторки Катерини кардинально змінюється після дзвінка сестри-близнючки Ірини, з якою вона давно не спілкується. Жінка змушена терміново їхати за кордон, щоб допомогти рідній людині.

Виявляється, що сестра обманула Катерину. Вона опиняється у чужій країні й не може швидко повернутися додому. Тим часом Ірина прилітає до Києва, вривається у сім'ю сестри та руйнує все, що вона будувала роками.

"Скарби"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Віра виходить із тюрми та повертається до рідного міста, щоб почати нове життя і повернути родинний будинок, який привласнила сім'я її дядька, але розкриває чимало таємниць.

До міста також приїжджає капітан поліції Богдан, який вдає успішного бізнесмена, адже хоче знайти справжнього вбивцю свого батька. Знайомство головних героїв стає початком захопливої, але складної історії. Перевернути все з ніг на голову може загадковий скарб часів Другої світової війни.

"Повернення"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Олександр Кречет отримав важке поранення на фронті. Коли військовий приходить до тями після ампутації, у його свідомості з'являється образ полеглого побратима Сергія Верби. Головний герой намагається допомогти сім'ї друга справитися з втратою та знайти своє місце у цивільному житті.

"Белла Віта"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук опиняється в центрі весілля заможного бізнесмена Владислава Сікорського. Несподівана втеча нареченої ставить святкування під загрозу.

Владислав просить Віту зіграти роль його нареченої перед важливими діловими партнерами. Вони укладають угоду, яка мала тривати кілька годин, проте затягнулася.

"Справа НБР"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 12

Ветеран війни Коваль очолює Надзвичайне бюро розслідувань, яке розкриває найбільш резонансні вбивства. Чоловіка цікавить лише робота, друзів у нього немає, а про родичів нічого невідомо.

Коваль пройшов чимало випробувань, а зараз прагне одного – встановлювати справедливість і притягувати винних до відповідальності. Проте ветеран ще не знає, що у його нової команди темне минуле.

Коли вийде 2 сезон "Парочки слідчих"?

"Парочка слідчих" – ще один серіал, який обожнюють українці. Прем'єра 2 сезону відбудеться вже через 2 дні – 27 квітня. Епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі "1+1".

До своїх ролей повернуться Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Ярослав Шахторін, Сергій Мітрюшин, Тамара Антропова та інші, а до акторського складу долучилася Тетяна Злова.