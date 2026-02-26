"Белла Віта" і не тільки: ці українські серіали можна подивитись за день

Українське кіновиробництво постійно тішить глядачів новинками. У 2026 році відбулося вже кілька гучних прем'єр і всі ці серіали можна подивитися за день.

24 Канал зібрав найновіші серіали, тож напередодні вихідних варто зберегти собі цю добірку, щоб насолодитися цікавими історіями з улюбленими акторами. У серіалах не більше 8 епізодів, тож їх легко можна переглянути за кілька годин.

"Белла Віта"

Цей серіал з Сергієм Стрельніковим та Поліною Василиною у головних ролях вже наробив чимало галасу в мережі. У центрі сюжету – талановита дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук. Дівчина потрапляє в аферу відомого бізнесмена й стає заручницею його обману. До знайомства з бізнесменом Віта планувала весілля з другом дитинства, однак тепер все це руйнується. Та, можливо, це й на краще.

"Дрібне пташеня"

Головна героїня – Аліса сповнена планів на майбутнє, однак все змінюється, коли дізнається про зраду коханого та починається повномасштабна війна. Так дівчина відправляється у рідне місто, де мешкає її тітка Калина. Там вона зустрічає давнього знайомого Богдана.

"Повернення"

Перший український серіал про ветерана війни Росії проти України, який створювали у співпраці з ветеранами. Одну з головних ролей виконав улюбленець кіноманів – Олександр Рудинський. За сюжетом, професійний військовий Олександр Кречет після важкого поранення не може повернутися на фронт, тож змушений шукати своє місце в цивільному житті.

"Тиха Нава"

Ще один серіал з Олександром Рудинським у головній ролі. Це перший український true crime серіал. Події відбуваються в однойменному містечку. Туди приїжджає молодий юрист Адам Юшкевич і розслідує низку жорстоких злочинів, які намагаються приховати правоохоронці.

