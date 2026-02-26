"Белла Віта" і не тільки: ці українські серіали можна подивитись за день
Українське кіновиробництво постійно тішить глядачів новинками. У 2026 році відбулося вже кілька гучних прем'єр і всі ці серіали можна подивитися за день.
24 Канал зібрав найновіші серіали, тож напередодні вихідних варто зберегти собі цю добірку, щоб насолодитися цікавими історіями з улюбленими акторами. У серіалах не більше 8 епізодів, тож їх легко можна переглянути за кілька годин.
"Белла Віта"
Цей серіал з Сергієм Стрельніковим та Поліною Василиною у головних ролях вже наробив чимало галасу в мережі. У центрі сюжету – талановита дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук. Дівчина потрапляє в аферу відомого бізнесмена й стає заручницею його обману. До знайомства з бізнесменом Віта планувала весілля з другом дитинства, однак тепер все це руйнується. Та, можливо, це й на краще.
"Белла Віта": дивіться онлайн 1 серію
"Дрібне пташеня"
Головна героїня – Аліса сповнена планів на майбутнє, однак все змінюється, коли дізнається про зраду коханого та починається повномасштабна війна. Так дівчина відправляється у рідне місто, де мешкає її тітка Калина. Там вона зустрічає давнього знайомого Богдана.
"Дрібне пташеня": дивіться онлайн частину 1 серії
"Повернення"
Перший український серіал про ветерана війни Росії проти України, який створювали у співпраці з ветеранами. Одну з головних ролей виконав улюбленець кіноманів – Олександр Рудинський. За сюжетом, професійний військовий Олександр Кречет після важкого поранення не може повернутися на фронт, тож змушений шукати своє місце в цивільному житті.
"Повернення": дивіться онлайн 1 серію
"Тиха Нава"
Ще один серіал з Олександром Рудинським у головній ролі. Це перший український true crime серіал. Події відбуваються в однойменному містечку. Туди приїжджає молодий юрист Адам Юшкевич і розслідує низку жорстоких злочинів, які намагаються приховати правоохоронці.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які нові фільми варто подивитися?
- "Ну мам". Чуттєва історія про дітей та матерів, де кожен побачить щось знайоме. Наразі фільм останній тиждень в прокаті в кінотеатрах, а вже з 6 березня буде доступний для перегляду на Netflix.
- "Останній Прометей Донбасу". Цей фільм режисера Антона Шутки у прокаті з 26 лютого. Стрічка розповідає історію Курахівської ТЕС та її працівників під час війни.