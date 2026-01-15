3 українські серіали з небанальним сюжетом, які варто подивитись, коли немає світла

Російська армія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі. Люди добами сидять без світла, а дехто – й без тепла і води. Проте навіть у такий складний час потрібно відволікатися, наприклад за переглядом серіалів.

24 Канал розповість, які українські серіали з небанальним сюжетом подивитися, коли вдома немає світла. Завантажуйте їх на смартфон і проводьте вечори цікаво.

Які українські серіали подивитися, коли немає світла?

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.6/10

У серіалі розповідається про Вітю Василенка, який працює на СТО батька, проте захоплюється психологією. Хлопець заробив гроші й вступив на заочне відділення до Полтавського лісотехнічного інституту, де й здобув психологічну освіту. Головний герой прагне не лише зрозуміти себе, але й допомагати іншим.

Вітя вирішує проводити консультації прямо на роботі. Люди діляться з ним своїми переживаннями, комплексами та забобонами. Однак хлопець стоїть перед складним вибором: далі жити в рідних Лубнах чи переїхати до Києва, де є більше можливостей для розвитку. Ускладнює ситуацію те, що батько не розуміє його захоплення.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моє кіно"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 2

: 2 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Даня зникає під час волонтерської поїздки на фронт, а Саша втрачає кав'ярню внаслідок російської атаки та не має коштів на ремонт. Коли продюсер телеканалу, для якого її чоловік писав сценарії, пропонує жінці роботу, вона погоджується.

Саша отримує доступ до ноутбука Дані, який мріяв зняти фільм про їхнє спільне життя. Так, жінка розуміє, що їхні стосунки були не такими, як здавалися.

"Моє кіно": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Реванш"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій :

: Рейтинг IMDb: 6.7/10

У центрі сюжету – талановита та амбітна Валентина, яка мріє побудувати успішну кар'єру в науці, однак їй перешкоджають несподівані інтриги. Напередодні 23-річчя дівчину зраджує близька людина, звинувативши героїню у тому, що вона не робила. Унаслідок цього Валентина втрачає нареченого, дім та довіру людей.

Дівчина починає боротися за любов і справедливість та водночас намагається зберегти людяність.

"Реванш": дивіться онлайн 1 серію серіалу