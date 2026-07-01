Ці проєкти стали фаворитами глядачів: 4 українські серіали, які можна подивитись онлайн

Попри те, що у світі з'являється дедалі більше цікавих і захопливих серіалів, багато кіноманів віддають перевагу саме українським проєктам. Якщо ви шукаєте щось напружене та гостросюжетне для перегляду онлайн, ми зібрали відповідну добірку.

Це чотири різножанрові, але однаково інтригуючі українські стрічки, які вже встигли полюбитися глядачам. Тож у матеріалі 24 Каналу кожен зможе знайти щось особливе для себе.

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"Зворотний напрямок"

Цей серіал, неочікувано навіть для самих акторів, здобув чимало схвальних відгуків і завоював серця багатьох українських глядачів. Йдеться про "Зворотний напрямок". Це мелодраматична історія про кохання, яке з'являється в найнесподіваніший момент, та про шлях героїв від взаємної неприязні до щирих почуттів.

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн 1 епізод

Герої випадково знайомляться в нічному клубі та проводять разом одну ніч. Після цього обставини змушують їх одружитися через вагітність. Обоє прагнуть, щоб дитина зростала в повній сім'ї та мала щасливе майбутнє. Поступово їхня неприязнь переростає у справжнє кохання, однак випробування на цьому не завершуються – у їхні стосунки втручається колишня, готова на все.

"Парочка слідчих"

Серіал "Парочка слідчих" також неабияк полюбився українським глядачам. Наразі він має вже два сезони, а творці навіть натякали на початок роботи над третім. Це історія про те, як до відділу особливо небезпечних злочинів приходить працювати молода слідча Софія.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод

Разом із командою вона розкриває найскладніші справи. Водночас у стінах відділку розгортаються й особисті історії та справжні пристрасті між героями. Головні ролі виконали Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Це серіал про талановитого акушера-гінеколога Михайла Гончара, який влаштовується до київського медичного центру, де починає нову сторінку свого життя. Глядачі мають змогу зануритися в медичні історії пацієнтів, а також у непросте особисте життя лікарів.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скарби"

Це детективний серіал, створений авторами проєкту "Зворотний напрямок", який також полюбився українській аудиторії. Сюжет розгортається після того, як дівчина на ім'я Віра повертається до рідного містечка, щоб відновити правду та справедливість.

"Скарби": дивіться онлайн трейлер серіалу

Події поступово занурюють її в минуле і змушують докопатися до істини. Разом із цим вона знаходить і справжнє кохання, яке допомагає їй подолати всі випробування.