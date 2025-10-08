Українські серіали набирають все більшої популярності. Однак якісні кінопроєкти були в Україні вже давно.

У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список мінісеріалів, від яких в захваті всі. Обирайте стрічку для себе та насолоджуйтесь атмосферою українського кіно після важкого робочого дня.

Які українські серіали подивитись?

"Сага"

"Сага" – це український серіал, прем'єра якого відбулася у 2020 році. Стрічка налічує 12 епізодів, які розповідають про життя української родини Козаків. Глядачі мають змогу зануритися в історію декількох поколінь, адже серіал охоплює події з 1908 року і до сьогодні.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Люди з однієї родини впродовж років стають свідками найважливіших подій останнього сторіччя в Україні. Іноді вони опиняються по різні сторони барикад. І це стає справжньою трагедією.

"І будуть люди"

Ще один український мінісеріал, на який варто звернути увагу, це "І будуть люди". Прем'єра відбулась 14 вересня 2020 року. Стрічка також налічує 12 епізодів, тож ви легко зможете її подивитись всього за кілька днів. Історія стріла побудована крізь призму життя звичайних людей. Дія відбувається у XX столітті.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головним героям доводиться пережити Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. І кожен із героїв сприймає всі ці події крізь призму власного життя.

"Спіймати Кайдаша"

Один із найкращих українських комедійних серіалів – це "Спіймати Кайдаша". Сюжет стрічки заснований на повісті Івона Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", однак адаптований під сучасні реалії.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету сім'я Кайдашів, яка намагається влаштувати своїх синів і їх коханих, а також впоратися з сімейними труднощами на фоні того, що одне покоління не розуміє інше.