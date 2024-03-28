Українські серіали, які можна подивитися на Netflix

Українська кіноіндустрія вражає своїм різноманіттям. Так, глядачі можуть подивитися як епічні історичні драми, так і цікаві сучасні комедії. Зокрема, на стрімінговій платформі Netflix з'являється все більше українського контенту.

Кіно 24 підготувало 3 цікавих українських серіали, які можна подивитися на Netflix. Покличте друзів та приготуйте щось смачненьке, адже відірватись від екрана буде просто неможливо!

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"Перші дні", 2023

Серіал-антологія розповідає історію життя українців на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ця стрічка стала першим українським телепроєктом, диджитал-прем'єра якого на Netflix відбулася разом з Україною одночасно ще у 18 країнах Європи. Зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських і балканських країнах.

Кожна серія покаже глядачам окрему історію. Наприклад, Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками – нинішнім і колишнім. Максима ж війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати. Клаус, який за національністю німець, прибуває до Києва, аби забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до них. Водночас хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок. Ці та інші герої мають на меті не тільки врятуватися самим, а й врятувати своїх близьких, зберегти людяність та віру в перемогу.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Новенька", 2019

"Новенька" – це молодіжна детективна мелодрама про музику, сильне кохання, але водночас про зовсім недитячі проблеми.

Головна героїня стрічки Віра – звичайна дівчина-старшокласниця з бідної сім'ї. Аби допомогти своєму брату, вона погоджується на секретне завдання від поліції. Так, Віру переводять навчатися до елітної, найкращої школи Києва, де навчаються діти багатих батьків.

За сюжетом, поліція підозрює найпопулярнішого учня школи у торгівлі наркотиками, а завдання Віри – стежити за цим юнаком і доповідати про все старшому лейтенанту Лисенку. Прибувши в школу, дівчина опиняється в центрі заплутаної детективної інтриги та шкільних конфліктів.

"Новенька": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія", 2023

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Це військово-драматичний серіал розповідає про відважних і відданих своїй професії медикам екстреної допомоги, які рятували життя людей, ризикуючи своїм під ворожими обстрілами.

За сюжетом, події серіалу відбуваються в Харкові в перші місяці війни. Головна героїня серіалу – молода фельдшерка Надія, яка, попри всі умовляння свого коханого виїхати в безпечне місце, рішуче налаштована залишитися в оточеному окупантами місті. Дівчина всіма силами хоче допомогти пораненим, що постраждали від атаки противника. Та, чи розуміла Віра, які трагічні моменти їй доведеться пережити?

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

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