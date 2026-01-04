Не тільки "Зворотний напрямок": нові українські серіали, які вже є на ютубі

Якщо бажаєте подивитись український контент або ж хочете переглянути серіали, які дивились по телебаченню, то маємо для вас хороші новини. Чимало популярних кінострічок уже можна подивитись на платформі ютуб.

24 Канал дізнався, які улюблені серіали є у вільному доступі, щоб подивитись їх просто зараз.

Дивіться також Новий український мінісеріал, який можна подивитися всього лише за день

Які українські серіали вже є на ютубі?

"Служба 112"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 16

Рейтинг IMDb: –

Історія розповідає про рятувальників, працівників поліції та парамедиків, які готові ризикувати власним життям заради інших. На них чекають численні виклики й небезпечні ситуації. Вони мають працювати разом, аби рятувати людей у воєнний час та долати інші виклики війни, з якими щодня стикаються українці.

"Служба 112": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Стрічку зняли за підтримки МВС, ДСНС та Національної поліції України.

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 16

Рейтинг IMDb: 7,2

Молоду та недосвідчену Софію призначають працювати слідчою у справжнє відділення поліції. Софія – добра, енергійна та оптимістична дівчина, яка швидко знаходить спільну мову з новими колегами. Знайомство з судмедекспертом Пашею відбувається за вкрай неприємних обставин, і між ними відразу виникає стіна нерозуміння. Та вони змушені працювати разом попри всі неприязні.

Та у центрі сюжету ховається щось більше та набагато серйозніше.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Зворотний напрямок"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 16

Рейтинг IMDb: 6,7

У центрі сюжету історія Романа та Дарини, які познайомилися в дуже несподіваний момент. Лише одна ніч перетворила їхнє життя на страшний сон. Їм довелося одружитися та жити у ненависті та нелюбові одне до одного. Та іноді до великого та справжнього кохання буває всього лише один крок.

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що ще подивитись на ютубі: