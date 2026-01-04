Не тільки "Зворотний напрямок": нові українські серіали, які вже є на ютубі
- На YouTube доступні українські серіали: "Служба 112", "Парочка слідчих" та "Зворотний напрямок".
- Інші доступні серіали: "Сім'я по неділях", "Жіночий лікар. Нове життя", "Ключі від правди", "Слідча", "Майор Сковорода", "Лікарка за покликанням".
Якщо бажаєте подивитись український контент або ж хочете переглянути серіали, які дивились по телебаченню, то маємо для вас хороші новини. Чимало популярних кінострічок уже можна подивитись на платформі ютуб.
24 Канал дізнався, які улюблені серіали є у вільному доступі, щоб подивитись їх просто зараз.
Дивіться також Новий український мінісеріал, який можна подивитися всього лише за день
Які українські серіали вже є на ютубі?
"Служба 112"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 16
Рейтинг IMDb: –
Історія розповідає про рятувальників, працівників поліції та парамедиків, які готові ризикувати власним життям заради інших. На них чекають численні виклики й небезпечні ситуації. Вони мають працювати разом, аби рятувати людей у воєнний час та долати інші виклики війни, з якими щодня стикаються українці.
"Служба 112": дивіться онлайн 1 епізод серіалу
Стрічку зняли за підтримки МВС, ДСНС та Національної поліції України.
"Парочка слідчих"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 16
Рейтинг IMDb: 7,2
Молоду та недосвідчену Софію призначають працювати слідчою у справжнє відділення поліції. Софія – добра, енергійна та оптимістична дівчина, яка швидко знаходить спільну мову з новими колегами. Знайомство з судмедекспертом Пашею відбувається за вкрай неприємних обставин, і між ними відразу виникає стіна нерозуміння. Та вони змушені працювати разом попри всі неприязні.
Та у центрі сюжету ховається щось більше та набагато серйозніше.
"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію серіалу
"Зворотний напрямок"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 16
Рейтинг IMDb: 6,7
У центрі сюжету історія Романа та Дарини, які познайомилися в дуже несподіваний момент. Лише одна ніч перетворила їхнє життя на страшний сон. Їм довелося одружитися та жити у ненависті та нелюбові одне до одного. Та іноді до великого та справжнього кохання буває всього лише один крок.
"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що ще подивитись на ютубі:
- "Сім'я по неділях";
- "Жіночий лікар. Нове життя";
- "Ключі від правди";
- "Слідча";
- "Майор Сковорода";
- "Лікарка за покликанням".