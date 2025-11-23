3 нові українські серіали, які можна подивитися на ютубі
- Українські кіновиробники випустили три нові серіали, які можна переглянути на YouTube, зокрема "Зворотний напрямок".
- Серіал "Зворотний напрямок" розповідає про життя Дарини, яка після втрати батьків змушена вступити в шлюб без кохання з власником транспортної компанії Романом.
Українські кіновиробники постійно тішать глядачів новинками, які завойовують мільйони сердець. І тепер ці стрічки дивитись ще легше. Творці українського контенту роблять ставки на щирі історії кохання, гостросюжетні повороти та героїв, у яких легко впізнати себе.
У новій добірці 24 Каналу ми зібрали 3 новинки, які вже доступні для перегляду на ютубі, тож ви зможете насолодитися ними вже сьогодні.
Нові українські серіали, які є на ютубі
"Зворотний напрямок"
Це зовсім новий український серіал, який вже наробив галасу. Головні героїня – Дарина після втрати батьків стикається з приниженням від тітки Катерини, яка мала б стати для неї опорою. Життя дівчини змінюється після несподіваної зустрічі з власником транспортної компанії Романом. Обставини штовхають їх на шлюб без кохання. Чи здатні Роман і Дарина подолати власні страхи та образи і чи переросте їхній союз у справжні почуття?
"Зворотний напрямок": дивіться онлайн 1 серію
"Лікарі"
Іван Петрович покидає роботу керівника лікарні й задумується про пенсію. Однак Любомир Андрійович переконаний, що він зможе стати прекрасним директором нової лікарні екстреної медичної допомоги. Чи погодиться Іван Петрович на нову роботу і які виклики чекають його надалі?
"Лікар": дивіться онлайн 1 серію
"Прикордонники"
2 сезон цього серіалу вже став найулюбленішим на Netflix, а на ютубі можна подивитися, з чого все починалося. Події в серіалі відбуваються у вересні 2021 року. Молоді хлопці та дівчата вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Там у них є суворий наставник – герой АТО Іван Криницький. Чоловік відчуває, що все в країні вказує на розгортання повномасштабної війни, тож готує своїх вихованців до такого розвитку подій.
"Прикордонники": дивіться серіал онлайн