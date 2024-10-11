Швидко піднімуть настрій: 3 комедійні українські серіали, які варто подивитися ввечері

Якщо ви втомилися і хочете відпочити від сірих буднів, то комедійні серіали швидко зможуть розсмішити й подарувати позитивні емоції. Український кінематограф має чимало стрічок, які обов'язково піднімуть настрій.

Кіно 24 підготував добірку комедійних серіалів. Ці стрічки мають захопливий сюжет і безліч кумедних ситуацій, які змусять вас сміятися та забути про буденність.

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"Джованні"

Кохання Світлани та Сергія не змогло побороти усі випробування долі, тому подружжя розлучилося. Жінка переїжджає за кордон, де знайомиться з італійцем, на прізвище Джованні. Вона знову виходить заміж і насолоджується життям з дітьми й чоловіком. Водночас Сергій також закохується у дівчину Анну та планує з нею побудувати родину. Однак Світлана несподівано повертається в Україну та починає жити з італійцем поруч з ексчоловіком і його обраницею. Як головні герої будуть пристосовуватися до змін і такого сусідства?

"Джованні": дивіться трейлер онлайн

"Встигнути до 30"

Іра, Саша і Люба несподівано знайомляться в Києві. Дівчата виявляються ровесницями – їм усім 29 років, тому вирішують кардинально змінити своє життя. Однак усе заплановане варто втілити до 30-річчя. Одна з героїнь висловлює бажання відкрити свій ресторан, інша – вийти заміж і побудувати щасливу родину, а остання – пізнати безтурботне життя. Протягом серій глядачі спостерігатимуть за кумедними ситуаціями, які трапляються з дівчатами під час досягнення їхніх мрій.

"Встигнути до 30": дивіться трейлер онлайн

"Подорожники"

Ірина та Анатолій Рудих відкрили власний бізнес – кафе-готель "Подорожник", в який вклали майже всі свої гроші. Подружжя займається його розвитком, через що заклад стає досить популярним, а кількість відвідувачів лише зростає. Втім, згодом навпроти "Подорожника" відкривається інше кафе. Його власниця Сусанна повернулася з Італії, де працювала офіціанткою та вийшла заміж за кухаря-початківця Маріо. З цього моменту розпочинається протистояння двох бізнесів, яке супроводжуватиметься конфліктами, кумедними суперечками та навіть любовним трикутником.

"Подорожники": дивіться трейлер онлайн

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