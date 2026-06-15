Що подивитися в театрі: українські актори поділилися улюбленими виставами

Український театр сьогодні переживає справжній розквіт. У залах з'являється все більше вартісних прем'єр, які заслуговують на увагу глядачів.

Тому, щоб полегшити вибір, українські актори поділилися виставами, які варто побачити. У матеріалі 24 Каналу читайте, що сказали артисти та обирайте ідеальний варіант для себе.

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Олена Лавренюк, зірка серіалу "Кава з кардамоном"

"Morituri te salutant" – вистава, створена за новелами Василя Стефаника. Ця постановка Дмитра Богомазова вже близько 10 років іде на малій сцені театру ім. Івана Франка. Це важка, але дуже чесна вистава, у якій майже немає прикрас.

Стефаник у Богомазова – це не "шароварщина", а історія про людей, які стоять над прірвою, але навіть там не втрачають гідності. Постановка вражає своєю візуальною красою та фантастичним музичним оформленням.

Костянтин Корецький, зірка серіалу "Просто Надія"

Актор радить подивитися виставу "Робота з тінню" режисерки Тамари Трунової у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Це історія про нашу спільну тінь і про тінь кожного з нас. Вистава нагадує подорож лабіринтами темряви з шансом зрештою вийти до світла.

Вероніка Мішаєва-Яковлева, зірка серіалу "Підміна"

"Погані дороги" – вистава режисерки Тамари Трунової. Її варто подивитися, адже це робота двох надзвичайно талановитих мисткинь нашого часу – драматургині Наталки Ворожбит та режисерки Тамари Трунової. Це рефлексія про війну, що розпочалася з нападу Росії у 2014 році.

Вистава про наш Схід, задокументовані свідчення та історії, зібрані авторкою під час роботи над фільмом "Кіборги". Шість новел про людей та катів, що першими зустрілися обличчям з "вєлікой руской душой".

Сергій Кисіль, зірка серіалу "Просто Надія"

За словами актора, театр сьогодні – це не просто мистецтво. Він лікує, відповідає на питання і допомагає нам триматися в нашому непростому сьогоденні. Після останнього страшного обстрілу Сергію було дуже важко емоційно, але він пішов на виставу "Бери от жизні всьо", і вона буквально змінила його стан. Театр знову нагадав, що ми живі, що можемо сміятися, думати, співпереживати й відчувати.

Ще одна вистава, яку варто подивитись, це "Brecht.Cabarett" у київському Театрі "Золоті ворота". Режисерка – Оксана Дмітрієва. Це точне й болюче дзеркало нашого часу. Постановка створена за текстами Бертольда Брехта, але звучить так, ніби написана сьогодні. Це вистава про втому від війни, про людей, які намагаються жити далі, про карнавал життя посеред темряви.

Там неймовірно поєднуються музика, кабаре, іронія, абсурд і дуже чесна розмова з глядачем. А тексти Брехта в перекладі Сергія Жадана звучать особливо сильно й сучасно.

Софія Бровко, зірка серіалу "Обмежено придатні"

Акторка вважає, що театр має впливати на глядача, змінювати його стан у будь-який бік. Софія пригадала виставу "Війна" сучасного шведського драматурга, сценариста, театрального режисера й поета Ларса Нурена у Театрі ім. Івана Франка на Малій сцені. Акторка вийшла з вистави й не могла говорити від того, наскільки страшною є війна з усіма її нещадними наслідками. Зараз ми вже всі це, на жаль, чудово розуміємо.

Наразі ж радить подивитися виставу "Марія Стюарт" також у Театрі ім. Івана Франка. Режисер – Іван Уривський. Це і про естетичне задоволення, і про інтелектуальне. Вічна класика подана через призму сучасності, де змінюються лише зовнішні атрибути, а людина з її пристрастями й бажаннями залишається такою самою. Це буде корисно тим, хто обирає навчатися на чужому досвіді.

Іван Довженко, зірка серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"

Актор радить виставу "Троянство" режисера Давида Петросяна, "Пер Ґюнт" Івана Уривського, "Наш клас" Станіслава Іванова.

Олена Узлюк, зірка серіалу "Обмежено придатні"

Рекомендує подивитися "Кабаре" у Молодому театрі. Це одна з найкращих вистав, післясмак якої залишається назавжди.

Іван Бліндар, зірка серіалу "Підміна"

"Солодка Даруся" у Франківському драмтеатрі – це перша вистава, яка дуже сильно вразила актора. Це була революція в його голові. Це сталося, коли він був на першому курсі інституту. Тепер Іван в ній грає, і це вже зовсім інші відчуття.

"Лісова пісня" у Театрі імені Леся Курбаса у Львові. "Співай, Лоло, співай" – вистава у Києві Богомазова. Актора тоді дуже сильно вразив Михайло Кукуюк, він вперше побачив наживо "дарк-кабаре".

Із нових – у Франківському театрі "1975" Томі Янежича, бо тут зібрані справжні історії наших родин і об'єднані однією лінією.