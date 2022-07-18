Вбиті із зав’язаними очима, – актор Ращук розповів про службу та звірства росіян

Володимир Ращук добровольцем пішов на війну. Згодом перейшов до лав нацгвардії й став командиром роти. Як проходить служба актора та що бачив на власні очі – читайте далі.

Як відомо, після останніх 60 днів цілодобових боїв за Сєвєродонецьк, актор повернувся додому, де зараз проходить лікування. Його дружина раніше розповідала, що повернувся "стомлений, сивий, сумний через втрати побратимів, поранений, тричі контужений, але живий, дякувати Богу".

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Спершу Володимир служив на Київщині, а коли область звільнили, то поїхав на Схід. Актор поділився, що найважче було бачити на власні очі звірства росіян: замучених до смерті, вбитих українців у підвалах і на дорогах.

Ті звірства, які ми побачили в Ірпені… Те, що ці орки творили… Ці покатовані люди, розіп'яті собаки… Я зрозумів, що ми воюємо не з такими, як ми, це не люди. Люди так не можуть вчиняти,

– сказав Ращук.

Актор поділився, що в усіх є таке міркування, що війна – це якась романтична штука. "Але коли над тобою літають справжні пульки й коли ти бачиш смерть побратимів… Коли ти бачиш, як щойно ти з ним говорив, а в нього вже немає ніг, це важко, м'яко кажучи", – доповнив він.

13 червня Володимир отримав поранення і був контужений. Після чого ще два тижні воював на фронті. Після служби Володимир повінчався з дружиною – акторкою Вікторією Білан.

Зараз військовий перебуває на лікуванні в одному зі столичних госпіталів. Актор поділився, що мріє побудувати будинок та хоче ще дітей. Понад усе акторові хочеться перемоги та звільнення рідного Маріуполя.

У мене серце болить. Моя найбільша мрія – підняти на ОДА прапор України й помститися за всіх побратимів, азовців і за тих, хто захищав нашу землю,

– наголосив Володимир.

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