Ще один український фільм покажуть на Netflix: який і коли дивитися
Джерело:Netflix
На Netflix з'являється все більше фільмів українського виробництва. Зокрема, "Щедрик", "Довбуш", "Мавка. Лісова пісня", а тепер на платформі з'явиться ще одна українська стрічка – трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською.
Читайте в матеріалі, коли чекати прем'єру фільму на Netflix, про що стрічка та як відреагували на новину прихильники українського кіно.
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Трилер "Між нами" буде на Netflix
Стрічка вийде на Netflix 3 січня. Фільм розкриває історію, в якій головні героїні, Саша й Аня, стикаються з важким вибором між родинними зв'язками та моральними цінностями, коли інших альтернатив просто не існує.
Саша змушена робити цей важливий вибір щодо свого чоловіка, тоді як Аня стає перед подібним рішенням у відношенні до свого сина. Драматизм ситуації підсилюється, коли обидві жінки опиняються втягнуті в кримінальні події.
"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму
"Між нами" буде на Netflix: прихильники відреагували
Прихильники українського контенту щиро радіють, коли з'являється чергова новина, що фільм українського виробництва буде на Netflix. Ось, як вони відреагували цього разу:
- "Чудово, що в нашій країні є такі талановиті люди! У кожній зі сфер життя! Моя сфера – нерухомість! І я щодня зустрічаю таких людей, як серед колег, так і серед клієнтів! Радію жити саме в цій країні!"
- "Ірма Вітовська та Анастасія Пустовіт – чудовий дует"
- "О…супер! Не встигла піти в кіно. Дякую, Netflix!"
- "Багато українських картин, на жаль, доступні тільки для України"