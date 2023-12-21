Ще один український фільм покажуть на Netflix: який і коли дивитися

На Netflix з'являється все більше фільмів українського виробництва. Зокрема, "Щедрик", "Довбуш", "Мавка. Лісова пісня", а тепер на платформі з'явиться ще одна українська стрічка – трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською.

Читайте в матеріалі, коли чекати прем'єру фільму на Netflix, про що стрічка та як відреагували на новину прихильники українського кіно.

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Трилер "Між нами" буде на Netflix

Стрічка вийде на Netflix 3 січня. Фільм розкриває історію, в якій головні героїні, Саша й Аня, стикаються з важким вибором між родинними зв'язками та моральними цінностями, коли інших альтернатив просто не існує.

Саша змушена робити цей важливий вибір щодо свого чоловіка, тоді як Аня стає перед подібним рішенням у відношенні до свого сина. Драматизм ситуації підсилюється, коли обидві жінки опиняються втягнуті в кримінальні події.

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Між нами" буде на Netflix: прихильники відреагували

Прихильники українського контенту щиро радіють, коли з'являється чергова новина, що фільм українського виробництва буде на Netflix. Ось, як вони відреагували цього разу: