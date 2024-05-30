Що подивитись ввечері: найновіший український серіал про кохання чекає вашого перегляду

Прем'єра чотирисерійного фільму "Одна родина" відбулася 19 квітня на телеканалі СТБ, і він одразу привернув увагу глядачів. Головні ролі у фільмі виконали популярні актори, відомі за серіалом "Перші ластівки", що додало додаткової зацікавленості серед шанувальників.

"Одна родина" швидко здобула велику кількість переглядів та схвальні відгуки. Глядачі високо оцінили не лише акторську гру, але й захопливий сюжет і якісну режисуру. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про сюжет фільму, його ключові моменти та персонажів.

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Про що серіал "Одна родина"

Це зворушлива історія про кохання, яке долає найскладніші перешкоди: зраду, війну та ворожнечу між найближчими людьми.

У центрі сюжету – Оксана та Максим, молоді люди, які народились у родинах, що вже кілька поколінь перебувають у запеклій ворожнечі через землю. Їхня історія бере початок ще з часів радянського терору, коли їхні предки стали жертвами репресій та насильницької колективізації. Протистояння між родинами стало настільки глибоким, що ворожнеча перейшла у спадок кожному наступному поколінню.

Оксана та Максим виросли, знаючи про нелюбов між їхніми родинами. Але їхні щирі почуття одне до одного кидають виклик багаторічній ненависті. Вони стикаються з важкими питаннями: чи зможе їхнє кохання подолати минуле? Чи витримають вони таємниці, які приховують їхні родини? Чи зможуть вони подолати виклики сьогодення, зокрема війни та зради?

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал розповідає про складні взаємини та боротьбу за щастя в умовах, коли кожен крок вперед загрожує новими випробуваннями. Глядачі будуть свідками того, як Оксана та Максим намагаються знайти шлях до примирення та побудувати своє майбутнє на основі любові, попри всі перешкоди, які їм доведеться подолати.

Глядачі в захваті від стрічки: що вони пишуть

У коментарях уже назбиралось чимало прихильників стрічки, які діляться своїми враженнями. Ось, що вони пишуть:

"Дуже гарний фільм, чудова гра акторів! Це ж треба було трапитися такому страшному лихові, як війна, щоб з екранів у кінотеатрах і по ТБ зникли російські фільми і їхні актори. А засяяли зірки наших українських акторів."

"З першої серії неможливо відірватися від перегляду! Всім причетним до фільму – респект! Актори – супер! Щиро дякую! Успіхів і натхнення вам!"

"Ще один улюблений серіал, як і "Спіймати Кайдаша", більше б таких серіалів, неможливо відірватися, дивилась на одному диханні"

"Як важко дивитись такі фільми. Так болить за всіх, хто в цій війні! І за цивільних, і за військових. Актори грають неймовірно"

"Чудовий фільм! Абсолютно все, від сюжету до гри акторів, до звучання. Дякую!"

Годі гаяти часу. Стрічка уже чекає вашого перегляду.