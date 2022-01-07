Український "Щедрик" у голлівудських фільмах та серіалах: добірка на Різдво

"Щедрик" легендарного українського композитора Миколи Леонтовича знає весь світ. Зокрема, в США колядка з назвою Carol of the Bells стала невіднятною частиною різдвяних свят, адже мелодія з'явилась у багатьох голлівудських фільмах та серіалах.

Український "Щедрик" можна почути у культових комедіях "Один вдома" та "Санта Клаус", ромкомі "У дзеркала два обличчя", трилері "Міцний горішок 2", фентезі "Гаррі Поттер" та інших. Крім цього, культова легендарна колядка прозвучала у таких серіалах: "Південний парк", "Сімпсони", "Гріфіни", "Суботній вечір у прямому ефірі", "Менталіст".

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Редакція Кіно 24 зібрала найцікавіші фільми та серіали, у яких звучить "Щедрик" Миколи Леонтовича. Але перед переглядом обов’язково почитайте історію про нашу колядку. Деякі факти вас точно зможуть вас приємно здивувати.

"Щедрик" Миколи Леонтовича: цікаві факти

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка"… Ви дивуєтеся, чому там йдеться про ластівок? А все тому, що багато років тому Новий рік святкували якраз весною, коли розквітало все навколо;

Над щедрівкою Микола Леонтович працював майже усе життя. Колядка має аж 5 авторських редакцій: перша з’явилася у 1901 році, друга у 1906 році, третя – у 1914 році, а четверта – у 1919 році;

Уперше колядка пролунала у 1916 році. ЇЇ виконав хор Київського університету. Саме тоді Леонтович став популярним серед широкої публіки. А ось у 1922 році "Щедрик" заспівали у Нью-Йорку. Популярність української колядки набирала обертів;

Перший запис Щедрика, 1922 рік: дивіться відео онлайн

Після виступу у Нью-Йорку, американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів під назвою Carol of the Bells. Саме як колядку дзвонів, "Щедрика" тепер знають у всьому світі.

"Щедрика" активно використовують популярній культурі, зокрема у рекламі, літературі, кіно.

Український "Щедрик" у серіалах: список

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Її гумористичні версії фігурували у багатьох американських телесеріалах:

"Південний парк" (South Park).

"Маппет Шоу" (The Muppets spread Holiday cheer with their rendition of Ringing of the Bells).

"Сімпсони" (The Simpsons; початок 8-ї серії 22-го сезону, кінець 3 серії 23-го сезону, кінець 10 серії 28 сезону).

"Гріфіни" (Family Guy).

"Суботній вечір у прямому ефірі" (Saturday Night Live).

"Менталіст (3-ий сезон,10-та серія)" (The Mentalist).

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Мелодія "Щедрика" у фільмах: огляд

У фільмах Carol of the Bells звучить у найдивовижніших обробках: від оригінальної версії до рок-адаптації.

"Сам удома" / Home Alone, 1990 рік

"Щедрик" звучить під час зворушливої сцени розмови Кевіна з двірником Марлі.

"Сам удома": дивіться кадри з фільму онлайн

"Санта Клаус" / The Santa Clause, 1994 рік

Це серія комедійних фільмів із Тімом Алленом у головній ролі. У першій стрічці 1994 року колядка Carol of the Bells звучить на початку, чим сповнює картину неймовірною різдвяною атмосферою.

"Санта Клаус": дивіться початок фільму онлайн

"У дзеркала два обличчя" / The Mirror Has Two Faces, 1996 рік

У цій романтичній комедії під час сцени, у якій звучить Carol of the Bells, Роуз розмовляє з Грегорі. Вони обговорюють музику і показують свій захват від оркестру.

"У дзеркала два обличчя": дивіться кадри з фільму

"Міцний горішок 2" / Die Hard 2, 1990 рік

Як цікаво, "Щедрик" став саундтреком ще й до бойовика! У цьому фільму колядка звучить у рок-версії.

"Міцний горішок 2": дивіться кадри з фільму

"Шепіт" / Whisper, 2007 рік

Дивно почути колядку у фільмі жахів, але так, тут вона звучить у сцені з хлопчиком Девідом.

"Шепіт": дивіться відеокадри з фільму

"Гаррі Поттер" / Harry Potter

Колядку співали усі учні Гоґвортської школи чарів і чаклунства.

"Гаррі Поттер": дивіться кадри з фільму онлайн