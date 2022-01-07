Украинский "Щедрик" в голливудских фильмах и сериалах: подборка на Рождество
Источник:24 канал
"Щедрик" легендарного украинского композитора Николая Леонтовича знает весь мир. В частности, в США колядка с названием Carol of the Bells стала неотъемлемой частью рождественских праздников, ведь мелодия появилась во многих голливудских фильмах и сериалах.
Украинский "Щедрик" можно услышать в культовых комедиях "Один дома" и "Санта Клаус", ромкоме "У зеркала два лица", триллере "Крепкий орешек 2", фэнтези "Гарри Поттер" и других. Кроме этого, культовая легендарная колядка прозвучала в таких сериалах: "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист".
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Редакция Кино 24 собрала самые интересные фильмы и сериалы, в которых звучит "Щедрик" Николая Леонтовича. Но перед просмотром обязательно почитайте историю про нашу колядку. Некоторые факты вас точно смогут вас приятно удивить.
"Щедрик" Николая Леонтовича: интересные факты
- "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка"… Вы удивляетесь, почему там речь идет о ласточках? А все потому, что много лет назад Новый год праздновали как раз весной, когда расцветало все вокруг.
- Над щедривкой Николай Леонтович работал почти всю жизнь. Колядка имеет аж 5 авторских редакций: первая появилась в 1901 году, вторая в 1906 году, третья – в 1914 году, а четвертая – в 1919 году.
- Впервые колядка прозвучала в 1916 году. Ее исполнил хор Киевского университета. Именно тогда Леонтович стал популярным среди широкой публики. А вот в 1922 году "Щедрик" спели в Нью-Йорке. Популярность украинской колядки набирала обороты.
Первая запись Щедрика, 1922 год: смотрите видео онлайн
- После выступления в Нью-Йорке, американец украинского происхождения Петр Вильховский создал английскую версию слов под названием Carol of the Bells. Именно как колядку колоколов, "Щедрика" теперь знают во всем мире.
- "Щедрика" активно используют в популярной культуре, в частности в рекламе, литературе, кино.
Украинский "Щедрик" в сериалах: список
Его юмористические версии фигурировали во многих американских телесериалах:
- "Южный парк" (South Park).
- "Маппет Шоу" (The Muppets spread Holiday cheer with their rendition of Ringing of the Bells).
- "Симпсоны" (The Simpsons; начало 8-й серии 22-го сезона, конец 3 серии 23-го сезона, конец 10 серии 28 сезона).
- "Гриффины" (Family Guy).
- "Субботний вечер в прямом эфире" (Saturday Night Live).
- "Менталист (3-й сезон,10-я серия)" (The Mentalist).
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Мелодия "Щедрика" в фильмах: обзор
В фильмах Carol of the Bells звучит в самых удивительных обработках: от оригинальной версии до рок-адаптации.
"Один дома" / Home Alone, 1990 год
"Щедрик" звучит во время трогательной сцены разговора Кевина с дворником Марли.
"Один дома": смотрите кадры из фильма онлайн
"Санта Клаус" / The Santa Clause, 1994 рік
Это серия комедийных фильмов с Тимом Алленом в главной роли. В первой ленте 1994 года колядка Carol of the Bells звучит в начале, чем наполняет картину невероятной рождественской атмосферой.
"Санта Клаус": смотрите начало фильма онлайн
"У зеркала два лица / The Mirror Has Two Faces, 1996 год
В этой романтической комедии во время сцены, в которой звучит Carol of the Bells, Роуз разговаривает с Грегори. Они обсуждают музыку и показывают свой восторг от оркестра.
"У зеркала два лица": смотрите кадры из фильма
"Крепкий орешек 2" / Die Hard 2, 1990 год
Как интересно, "Щедрик" стал саундтреком еще и к боевику! В этом фильме колядка звучит в рок-версии.
"Крепкий орешек 2": смотрите кадры из фильма
"Шепот" / Whisper, 2007 год
Странно услышать колядку в фильме ужасов, но да, здесь она звучит в сцене с мальчиком Дэвидом.
"Шепот": смотрите видеокадры из фильма
"Гарри Поттер" / Harry Potter
Колядку пели все ученики Хогвартской школы волшебства и колдовства.
"Гарри Поттер": смотрите кадры из фильма онлайн