Українці виграють цю мерзенну війну, – Вахтанг Кікабідзе підніс чарку за Україну в прямому етері

Грузинський актор, сценарист та співак Вахтанг Кікабідзе у прямому етері телеканалу ICTV підніс чарку та випив за Україну. Він впевнений, що українці переможуть у російсько-українській війні та наголосив, що вона триватиме ще не довго.

Вахтанг Кікабідзе підтримав Україну у російсько-українській війні

Актор поділився думкою про те, що ця мерзенна війна, яку розпочала Росія, закінчиться поразкою для росіян. Крім цього, зазначив, що, на жаль, грузинський народ не може повпливати на рішення влади у позиції щодо України. Про це повідомляє 24 канал.

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Грузинський народ хоче впливати на ситуацію в Україні, але поки що не виходить. Це дуже довга розмова. Я думаю, що в результаті Україна виграє цю мерзенну війну, і все це дуже скоро закінчиться,

– зазначив Кікабідзе.

Після цих слів із гаслом "Слава Україні" актор підніс чарку і випив за Україну, нагадаємо, в прямому етері телеканалу ICTV.



Вахтанг Кікабідзе підніс чарку за Україну в прямому етері / Скриншот

Як поділився артист, український народ проявляє надзвичайний героїзм та дивує цим весь світ. А ось позиція ЄС його дивує. На його думку, Європейський парламент має робити більш рішучі кроки для захисту України: "Європа чомусь вичікує момент, щоб встрянути у цей захист...".

Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед їхнім героїзмом. Не тільки я, а й увесь світ. Вони роблять все можливе та неможливе. Вони зараз борються не лише за Україну, а й за Європу. Вас хочуть зрівняти із землею, але українці вже виграють,

– підсумував Кікабідзе.

Вахтанг Кікабідзе засуджує дії Путіна

Зазначимо, у 2014 році Вахтанг Кікабідзе засудив анексію Криму і присутність російських військових на Донбасі.

Актор називає Володимира Путіна "політиком чорної сили" і заявляє, що Росії потрібна "свіжа кров", а саме зміна влади.

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