Кіноспогади юності: улюблені героїні 2000-х, яких всі обожнювали

Епоха 2000-их – це ціла історія спогадів, коли кінолюби відкладали свої справи на потім та поспішали на перегляд улюбленого фільму. Шанувальники скупляли плакати із зображеннями кіногероїнь, від яких божеволіли та обклеювали стіни у своїх кімнатах.

У кадрі були незабутні Саманта Джонс, Рейчер Грін, Сі Джей Паркер та інші. Наступна добірка відправить вас у нульові, аби поглянути, за якими кіногероїнями усі фанатіли та на місці кого мріяли опинитися.

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Кіногероїні 2000-их, від яких всі божеволіли

Саманта Джонс із серіалу "Секс і місто"

Стиль Саманти Джонс відображав її сміливу особистість – вона без страху використовувала насичені кольори, носила брючні костюми та спокусливі мініспідниці, прикрашала себе великими прикрасами й завжди вірила у власну привабливість. Її називали богинею здорового глузду, а її слова розбирали на цитати:

"Мені подобається, коли чоловіки вважають, що я розумніша за них, бо зазвичай це правда."

"Поки ти незаміжня, весь світ як шведський стіл!"

"Я люблю тебе. Але себе я люблю більше."

"Не дозволяй йому називати тебе своєю дівчиною, і ти не станеш його колишньою дівчиною."

"Нормально – це середнє між тим, що ти хочеш і що ти можеш отримати."



Саманта Джонс у серіалі "Секс і місто" / HBO

Габбі Соліс із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Габріель Соліс вважалася телеглядачами найкрасивішою серед домогосподарок. Героїня досягла значного успіху в модельному бізнесі, але отримала репутацію дуже конфліктної людини.Габріель, вийшла заміж за розрахунком, почала скучати за модельною кар'єрою та інтрижками. Утім, глядач закохався у легковажну й супер стильну крихітку Габбі, яка не могла не зваблювати.



Габріель Соліс із серіалу "Відчайдушні домогосподарки" / ABC Signature

Сі Джей Паркер із фільму "Рятувальники Малібу"

Сі Джей Паркер була однією із тих, хто захищав пляжі та затоки в складі елітного підрозділу, відомого як "Рятувальники Малібу". Глядачі закохались не лише у відмінний гумор у фільмі, а й не могли відірвати погляду від фігури Сі Джей Паркер та її червоного купальника.



Сі Джей Паркер у фільмі "Рятувальники Малібу" / B&H Film Distribution

Рейчер Грін із серіалу "Друзі"

Одна із шести найкращих друзів у серіалі. По ходу серіалу, вона поступово еволюціонує від недосвідченої "татусевої доньки" до успішної бізнеследі. Крім цього, зачіска Еністон із другого сезону набула шаленої популярності серед дівчат. Попри обурення самої актриси щодо неї, стрижку, як і раніше, використовують мільйони жінок по всьому світу, у зв'язку з чим вона залишається однією з найпопулярніших зачісок в історії. Також Рейчел вважається іконою стилю через її вплив на жіночий одяг у 1990-х роках.



Рейчер Грін із серіалу "Друзі" / Warner Bros. Television

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Фібі Галлівел із серіалу "Всі жінки – відьми"

Магнетична Фібі Галлівер зі стрічки "Всі жінки – відьми" приваблювала глядачів. Стосунки Фібі з чоловіками здебільшого невдалі, вона одружувалась тричі. Утім люди фанатіли від її легковажності.



Фібі Галлівел із серіалу "Всі жінки – відьми" / Paramount Network Television Productions

Аманда Вудворт із серіалу "Район Мелроуз"

Аманда Вудворт з "Району Мелроуз" славилася як найпопулярніша білявка свого часу. І це не даремно, оскільки вона була справжньою хижачкою та успішною керівницею рекламного відділу. У професійному плані ця героїня – особливо амбітна людина, яка без вагань обмовляє суперника або змовляється проти нього заради задоволення, якого вона прагне.



Аманда Вудворт у серіалі "Район Мелроуз" / 20th Century Fox Television