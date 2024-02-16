Огляд фільму "Мадам Павутина" з Дакотою Джонсон і Сідні Свіні: чи варто його дивитися

Фільм "Мадам Павутина" від Marvel розповідає історію нової героїні всесвіту, Кассандри Вебб, обдарованої екстрасенсорними здібностями, яка може бачити "павутинний світ".

Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, про що фільм, чи варто переглядати нову стрічку, чи вдалося кінокартині відновити довіру до фільмів за коміксами і як відгукуються глядачі та кінокритики.

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Новий фільм від Marvel: про що сюжет

Початок історії розгортається з розповіді матері дівчини, Констанс Вебб, та її хитромудрого колеги Єзекіеля ​​Сімса.

Через тридцять років медсестра з Мангеттена, Кассандра Вебб, розкриває в собі здатність бачити майбутнє та зрозуміє, що може використовувати цю силу, щоб змінити життя на краще. Зіткнувшись із таємницями свого минулого, Кассандра знайомиться з трьома дівчатами, яким судилося одного разу стати великими, якщо вони разом зможуть пережити смертельно небезпечне сьогодення.

"Мадам Павутина": дивіться онлайн трейлер фільму

Ось, як українські кінолюби відреагували на трейлер фільму:

"Я начебто і дуже чекаю на цей фільм, і персонажі подобаються, тим більше, що грають їх такі красиві актриси, але водночас трейлер викликає якийсь сильний скепсис до фільму. Виглядає дуже круто. Але здається, що фільм знову зроблений максимально просто і за шаблоном"

"Після короткого опису з інших джерел думав, що фільм буде крутий, де вороги будуть намагатися передбачити дії один одного, зазирнувши трохи у майбутнє. Такі собі ігри розуму, мовляв, "я знала, що ти знаєш, що я знаю". А потім побачив логотип Marvel. Мої очікування ще ніколи так низько і так швидко не падали"

"Це щось цікавеньке і нове! Заінтригувало"

"Ніколи не любив це коміксне болото, а це вже просто дно. Як хочеться подивитися людське кіно, щоб ніхто в ньому не носив трико, і не стріляв лазерами!"

"Обожнюю Дакоту Джонсон!"

Актори та персонажі фільму "Мадам Павутина"

Основні ролі у фільмі були виконали: Дакота Джонсон, яка стала відомою завдяки фільму "50 відтінків сірого", Сідні Свіні з "Ейфорії", Ізабела Монер, відома за стрічкою "Трансформери: Останній лицар", та Целеста О'Коннор із фільму "Мисливці на привидів: з того світу".

Роль головного антагоніста, Єзекіеля ​​Сімса, виконав французький актор Тахар Рахім, відомий за участь у фільмах "Мавританець" та "Наполеон".

Також невеликі ролі у фільмі виконали Емма Робертс, відома за серіалами "Американська історія жаху", яка виконала роль сестри Бена Мері Паркер, та Керрі Біше за стрічки "Арго", яка відіграла роль матері головної героїні.

Реакції на стрічку "Мадам Павутина"

Західні критики не приховують свого невдоволення, називаючи фільм "жахливим хаосом" і "найгіршим екранізованим коміксом".

Експерти кінематографа, які відвідали прем'єру "Мадам Павутини" 12 лютого, вже висловили свою критику щодо фільму. У рейтингу IMDb стрічка зібрала всього 3,9 бала з 10, а на Rotten Tomatoes отримав лише 17% позитивних відгуків. На Metacritic експерти виставили фільму 29 балів зі 100, що відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки".

Та все-таки, популярність фільму зростає, і він зараз розташований на 17-му місці, після "Вбивць квіткової повні" та "Вонки".