Ще один український фільм тепер можна подивитися на Netflix
- На Netflix відбулася прем'єра українського фільму "Вартові Різдва", де сюжет обертається навколо трьох чарівників, які змагаються за статус головного символу зимових свят в Україні.
- Фільм "Потяг до Різдва" очолив список найпопулярніших українських фільмів на Netflix цього тижня, а також у рейтингу присутні інші українські стрічки, такі як "Батьківські збори" та "Антарктида".
На стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра ще одного українського фільму. Цього разу це українське комедійне фентезі під назвою "Вартові Різдва".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.ua. У матеріалі ви дізнаєтеся більше подробиць про сюжет стрічки.
Фільм "Вартові Різдва" вийшов на Netflix
6 січня на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра ще одного українського фільму – стрічки "Вартові Різдва". В Україні прем’єра фільму відбулася 13 листопада 2025 року. Якщо ви не встигли переглянути його в кінотеатрах свого міста, тепер це можна зробити онлайн.
Сюжет розгортається навколо трьох легендарних чарівників – Святого Миколая, Санта-Клауса та прадавнього духа зими. Усі вони змагаються між собою, адже кожен прагне стати головним символом зимових свят в Україні.
"Вартові Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму
Наввипередки вони намагаються здійснити бажання маленької Віри. Однак дівчинка мріє лише про одне – щоб Різдва взагалі не існувало. Через це свято разом з усіма його традиціями та атрибутами зникає з пам'яті людей, а місто огортає глибокий сум.
Чарівники ж перетворюються на звичайних людей. Тепер, щоб урятувати світ від справжнього Армагеддону, їм доведеться об'єднатися та повернути Вірі віру в диво й світло Різдва.
Які українські фільми зараз популярні на Netflix?
Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює список найпопулярніших фільмів і серіалів, які дивляться українці. Цього тижня до рейтингу потрапили одразу чотири українські фільми. Ба більше, саме українська стрічка очолила список.
Перше місце в рейтингу посідає фільм "Потяг до Різдва". Крім того, на четвертій сходинці розмістилася українська комедія "Батьківські збори", п'яте місце посів фільм Антона Птушкіна "Антарктида", а слідом за ними в рейтингу йде стрічка "Потяг у 31 грудня".