"Вбиваючи Єву": представили свіжий трейлер серіалу про вбивцю-соціопатку

BBC America представили трейлер четвертого сезону британсько-американського серіалу Вбиваючи Єву". Прем'єра запланована на 27 лютого.

Що варто знати про серіал "Вбиваючи Єву"

Драматичний трилер "Вбиваючи Єву" ґрунтується на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса. У центрі подій – британська розвідниця Єва, якій потрібно зловити вбивцю-соціопатку Вілланель. Головні ролі зіграли Сандра О і Джоді Комер.

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За сюжетом, дві жінки з часом стають одержимими одна одною. Єва, яка працює в поліції, цікавиться історіями жінок-вбивць. І ось одного дня вона отримала можливість розслідувати справу Вілланель, яка оголошена у міжнародний розшук. Полісменка захоплюється її історією, і з головою поринає у детективне розслідування. Тим часом Вілланель починає стежити за Євою, щоб все більше дізнатися про неї.

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Що показали у трейлері

Творці шоу обіцяють, що фінальний сезон буде "вогняним". У трейлері Вілланель кається у вбивстві двох людей своєму психотерапевтові. Єва тим часом переживає через те, що вистрілила комусь у руку. Упродовж усього відео грає пісня Unchained Melody групи The Righteous Brothers.

"Вбиваючи Єву" 2022: дивіться трейлер

Зауважте, четвертий сезон точно стане останнім. У фіналі буде 8 епізодів. Але не виключено, що з'являться нові проєкти у вигляді спінофів. Відомо, що AMC Networks тісно співпрацює з продюсерами проєкту, аби розробити потенційні додаткові ідеї, які дозволять розширити світ шоу, вийшовши за межі персонажів Єви і Вілланель. Інших подробиць поки що не повідомляли.

Головною сценаристкою 4 сезону стала Лаура Ніл. Це вона працювала над серіалами "Статеве виховання" і "Мій божевільний щоденник". Сюзан Хіткот, яка займалася сценарієм третього сезону, покинула проєкт.