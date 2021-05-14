Яким буде фільм з Леонардо ді Капріо і Робертом де Ніро: з’явилися перші кадри з фільмування

В мережі з’явилися нові кадри зі знімального майданчика фільму "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе. На них можна побачити, якою ж буде атмосфера кінострічки та вбрання головних героїв. Фільм покажуть на Apple TV у 2022 році.

"Вбивці квіткового місяця" – перший вестерн, над яким працюють легендарні – Мартін Скорсезе, Роберт де Ніро та Леонардо ді Капріо. Фільм заснований на реальних подіях, знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.

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Фільмування фільму розпочали 8 травня в Оклагомі. Тож фанати вже можуть насолодитися атмосферними фото зі знімального майданчика.

Над стрічкою працює найкраща команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"). Мартін Скорсезе знову планує витратити гігантський бюджет. Адже вже на виробництво фільму "Вбивці квіткового місяця" передбачено 200 мільйонів доларів.

Доречно зазначити, що декілька днів тому опублікували перший кадр з фільмування, на якому зображено Леонардо ді Капріо та Лілі Ґледстоун.



Леонардо ді Капріо та Лілі Ґледстоун у фільмі "Вбивці квіткового місяця" / Фото Vanity Fair

Сюжет фільму "Вбивці квіткового місяця"

Вестерн заснований на реальних подіях, беручи за основу історію індіанського племені осейджів. У 1921 році винищили частину корінного населення індіанців. Ті, хто вижили з плем’я осейджів, перебували в заповідниках і шукали нове місце в цьому світі. У пустелі Оклахоми вони знайшли одне з найбільших нафтових родовищ Америки й використовували його для отримання грошей і влади. За сюжетом фільму агент ФБР Джон Едгар Гувер приїжджає розслідувати серію вбивств індіанців на території, де знайшли поклади нафти.



Перші кадри з фільмування вестерну "Вбивці квіткового місяця" / Фото з інстаграму Роберта де Ніро

За задумом, фільм зніматимуть там, де справді ця історія трапилася, щоб правдивіше зобразити розвиток подій. Також відомо, що Леонардо ді Капріо та Роберт де Ніро зустрічалися з лідерами культури осейджів перед стартом фільмування, щоб більше дізнатися про їхні традиції.

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Перші кадри з фільмування вестерну "Вбивці квіткового місяця" / Фото IMDb

Актори та ролі фільму "Вбивці квіткового місяця"

Джессі Племонс – Том Вайт;

Леонардо ді Капріо – Ернест Бакгарт;

Роберт де Ніро – Вільям Гейл;

Лілі Гладстон – Моллі Бакгарт.



Перші кадри з фільмування вестерну "Вбивці квіткового місяця" / Фото IMDb

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