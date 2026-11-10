Хатідже-султан та Ібрагім-паша знову разом: як змінилися зірки "Величного століття" за 12 років

Минуло 12 років, відколи "Величне століття" завершилося, але його герої досі не дають спокою шанувальникам. Особливо Хатідже-султан та Ібрагім-паша, чиє кохання пережило стільки інтриг, зрад і трагедій, що сучасні романтичні серіали можуть лише позаздрити.

Як повідомляє Habertürk, 48-річна Сельма Ергеч і 47-річний Окан Ялабик, які зіграли закоханих у культовому турецькому серіалі, вперше за тривалий час з'явилися разом на публічному заході. Їхня нова спільна фотографія викликала хвилю ностальгії серед шанувальників.

Сельма Ергеч і Окан Ялабик / Фото з інстаграму



Актори зустрілися 5 листопада на святкуванні 10-річчя Netflix у Туреччині. Вони поспілкувалися та сфотографувалися разом. Знімок швидко поширився в соцмережах.

І хоча на екрані їхня історія завершилася трагічно, у реальному житті в акторів усе склалося зовсім інакше.

Чому Хатідже та Ібрагім досі залишаються улюбленою парою глядачів

"Величне століття" виходило з 2011 до 2014 року й стало одним із найвідоміших турецьких серіалів за межами країни.

Історія сестри султана Сулеймана та його найближчого соратника Ібрагіма стала однією з найемоційніших сюжетних ліній. Герої переживали ревнощі, боротьбу за владу та подружні конфлікти, а загибель Ібрагіма стала справжнім ударом для Хатідже.

І хоча з часів османських палацових драм минуло вже понад десятиліття, нова фотографія акторів довела: іноді достатньо одного спільного кадру, щоб глядачі знову згадали всі 139 серій.

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