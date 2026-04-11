Що подивитися, аби підготувати своє серце до великого свята Великодня

Залишаються лічені години до Воскресіння Христового – найбільшого та найсвітлішого свята в році. Цьогоріч українські віряни відзначають Великдень 12 квітня.

Якщо ви хочете якісно підготувати своє серце й душу до цього дня, радимо звернути увагу на серіал "Обраний". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому саме ця стрічка може стати ідеальним варіантом, аби заземлитися та замислитися над найважливішим.

Чому серіал "Обраний" треба подивитись перед Великоднем?

Якщо ви прагнете ретельно підготувати своє серце й душу напередодні Великодня, ідеальним варіантом може стати перегляд американського драматичного серіалу "Обраний". Це історія, заснована на житті Ісуса Христа. Проєкт створив і зрежисував американський кінорежисер Даллас Дженкінс.

Серіал вийшов у світ 20 вересня 2017 року й наразі налічує шість сезонів, які допомагають глибше осмислити віру та знайти відповіді на важливі життєві питання. "Обраний" має дуже високий рейтинг на IMDb – 9,1 із 10 можливих, що є справді вагомим результатом.

"Обраний": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал показує Ісуса очима людей, які зустрічалися з ним. У ньому простежується його життєвий шлях – від початку служіння до ключових подій, що змінили хід історії.

Глядач побачить різні етапи: проповіді, знайомство з учнями, спілкування з простими людьми та вплив, який він мав на їхні життя.

"Обраний" вирізняється емоційністю та глибокою, живою подачею історії. Головні ролі у серіалі виконали Джонатан Румі, Шахар Ісаак, Елізабет Табіш, Парас Патель, Ной Джеймс, Джордж Х. Ксантіс та Шаан Шарма.

Серіал можна подивитись на платформі Amazon.

Які ще релігійні стрічки подивитись перед Великоднем?

"Обраний" – не єдиний популярний релігійний серіал, який можна переглянути перед Великоднем. Зверніть увагу також на інші стрічки:

"Страсті Христові",

"Ісус із Назарета",

"Син Божий",

"Молодий Месія",

"Чудеса з небес".

Існує й чимало інших подібних фільмів. Обирайте свого фаворита та влаштуйте собі перегляд, аби якомога краще підготуватися до свята Воскресіння Христового.