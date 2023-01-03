Продовження "Венздей" може не вийти на Netflix: де дивитися 2 сезон серіалу

"Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі може перейти з Netflix на іншу потокову платформу, оскільки права на шоу тепер належать іншій голлівудській студії, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Саме її минулого року купила компанія Amazon.

Популярний серіал "Венздей", який вибився в лідери на Netflix, може перейти на іншу потокову платформу в другому сезоні. Прем'єра надприродного шоу, в якому Дженна Ортега грає Венздей Аддамс, відбулася на Netflix 16 листопада 2022 року. Проте права на серіал належать Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

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Другий сезон "Венздей" може вийти на Amazon Prime Video

Минулого року компанія Amazon закрила угоду з придбання однієї із найстаріших голлівудських кіностудій, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), за 8,5 мільярда доларів. Тож тепер їхня потокова платформа Prime Video може взяти на себе новий сезон шоу.

Проте, видання The Independent повідомляє, що Netflix, можливо, доведеться укласти угоду з Amazon, щоб транслювати другий сезон. Адже, торік Deadline повідомив, що Amazon не планує робити весь контент MGM ексклюзивним для Prime Video.

Візьміть до уваги, офіційно Netflix ще не продовжив "Венздей" на другий сезон, але глобальний успіх шоу гарантує, що продовження буде. До того ж продюсери серіалу вже розпочали пошук локацій для зйомок та розпочали роботу над сценарієм нового сезону.

Актриса Дженна Ортега поділилася своїм бажанням щодо нового сезону в інтерв’ю Entertainment Tonight : "Я хочу, щоб вона (Венздей, – 24 канал) була похмурішою. Я хочу, щоб вона більше вдавалася у найдрібніші деталі та не грала так безпечно. Вона врятувала школу. і робить все, що завгодно, але для мене її головна рушійна сила із монстром – змагання". Яким може бути сюжет другого сезону – дивіться у нашому матеріалі.

Очікується, що другий сезон "Венздей" вийде наприкінці 2023 року.

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