"Венздей" перевершив "Дамера" і перетнув позначку в 1 мільярд годин переглядів на Netflix
Джерело:Variety
Серіал Тіма Бертона про сімейку Аддамс з Дженною Ортегою в головній ролі офіційно став третім проєктом Netflix, який перевищив 1 мільярд годин переглядів на стрімінгу за один місяць. Досі це вдалося лише "Грі в кальмара" та серіалу "Дивні дива 4".
Це також означає, що "Венздей" обійшов "Дамера" Раяна Мерфі та стало другим найпопулярнішим англомовним серіалом усіх часів на Netflix. А також варто зазначити, що четвертий сезон "Дивних див" триває довше за "Венздей" — близько 13 години проти 6,8 години.
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"Венздей" лідирує на Netflix за кількістю переглядів
Крім цього, вчора, 13 грудня, Netflix оновив рейтингові списки найпопулярніших серіалів, які зараз дивляться у світі, і "Венздей" далі займає перше місце.
Поки що серіал офіційно не продовжили на другий сезон, проте вкінці першого стало зрозуміло, що шоу матиме продовження. Як можуть розвиватися події у другому сезоні – читайте у нашому матеріалі.
Про що розповідає серіал
За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
Головні ролі зіграли:
- Дженна Ортега – Венздей Аддамс
- Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс
- Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт
- Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін
- Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін
- Джорджі Фармер – Аякс Петропол
- Муса Мостафа – Юджин Отінгер
- Емма Майєрс – Енід Сінклер
- Джой Сандей – Б'янка Барклай
- Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп
- Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс
- Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл
- Віктор Доробанцу – Річ
- Фред Армісен – Дядько Фестер
"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн