"Венздей" перевершив "Дамера" і перетнув позначку в 1 мільярд годин переглядів на Netflix

Серіал Тіма Бертона про сімейку Аддамс з Дженною Ортегою в головній ролі офіційно став третім проєктом Netflix, який перевищив 1 мільярд годин переглядів на стрімінгу за один місяць. Досі це вдалося лише "Грі в кальмара" та серіалу "Дивні дива 4".

Це також означає, що "Венздей" обійшов "Дамера" Раяна Мерфі та стало другим найпопулярнішим англомовним серіалом усіх часів на Netflix. А також варто зазначити, що четвертий сезон "Дивних див" триває довше за "Венздей" — близько 13 години проти 6,8 години.

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"Венздей" лідирує на Netflix за кількістю переглядів

Крім цього, вчора, 13 грудня, Netflix оновив рейтингові списки найпопулярніших серіалів, які зараз дивляться у світі, і "Венздей" далі займає перше місце.

"Венздей" – найпопулярніший серіал на Netflix / Netflix

Поки що серіал офіційно не продовжили на другий сезон, проте вкінці першого стало зрозуміло, що шоу матиме продовження. Як можуть розвиватися події у другому сезоні – читайте у нашому матеріалі.

Про що розповідає серіал

За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

Головні ролі зіграли:

Дженна Ортега – Венздей Аддамс

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс

Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт

Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін

Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін

Джорджі Фармер – Аякс Петропол

Муса Мостафа – Юджин Отінгер

Емма Майєрс – Енід Сінклер

Джой Сандей – Б'янка Барклай

Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп

Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс

Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл

Віктор Доробанцу – Річ

Фред Армісен – Дядько Фестер

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн