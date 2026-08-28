Ви точно не очікували цього від Торетто: Він Дізель заспівав Доллі Партон і шокував мережу

Він Дізель, людина, яку ми звикли бачити за кермом Dodge Charger, у вибухах і з фразою про сім’ю, раптом бере й співає "I Will Always Love You" Доллі Партон. Саме так актор вирішив вшанувати легендарну кантрі-співачку після її смерті – і, схоже, ніхто не був до цього морально готовий.

27 серпня 2026 року Дізель опублікував в Instagram чорно-білий портрет Партон і наклав на нього власне виконання її знаменитої пісні. У певний момент він навіть емоційно співає рядок прощання.

Реакція соцмереж була приблизно такою, як і мала бути: сум, розгубленість і легкий культурний шок.

Один із користувачів написав, що точно не планував сьогодні плакати під спів Віна Дізеля. Інший узагалі вирішив нагадати актору, що він, виявляється, "людина багатьох талантів" – актор, сценарист і тепер ще й співак.

Пісня, яка вже давно живе окремим життям

"I Will Always Love You" Доллі Партон написала ще у 1973 році. Спочатку пісня була її власним хітом, але світ остаточно закохався в неї після легендарної версії Вітні Г'юстон для фільму The Bodyguard у 1992 році.

Партон сама розповідала, що вперше почула версію Г'юстон випадково по радіо. Коли впізнала власну пісню, за її словами, ледве не втратила дар мови від емоцій. Вона також зізнавалася, що виконання Г'юстон настільки її вразило, що мало не розбила машину від хвилювання.

Надаємо, що нещодавно стало відомо про смерть світової зірки Доллі Партон.