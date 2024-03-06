Не дивіться цей фільм голодними: у Львові презентували романтичну комедію "Смак свободи"

Відгримів допрем'єрний показ стрічки "Смак свободи", яка сподобається усій сім'ї. Це фільм, натхненний творчістю відомої української кулінарної майстрині Ольги Франко і людськими мріями.

Дізнайтеся більше про сюжет цієї захопливої романтичної історії у матеріалі Кіно 24. Читайте, як актори коментують свою місію у фільмі, а також чому кожна родина вже зовсім скоро повинна вирушити на прем'єру "Смаку свободи" та поласувати новою українською стрічкою.

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Відбувся допрем'єрний показ фільму "Смак свободи"

Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Львові, де разом із гостями присутні були виконавиці головних ролей – Ірма Вітовська, Ірина Кудашова та Тетяна Малкова, а також креативна продюсерка Олена Моренцова-Шулик.

Відомо, що фільм зняли ще до початку повномасштабної війни між Росією та Україною. Але навіть сьогодні стрічка не втрачає своєї актуальності.

Завдяки дуже класному сценарію, завдяки нашим сценаристам, цей фільм можна просто розбирати на цитати. І мені дуже подобається фраза Валі, мого персонажа: "Нам дійсно є чим пишатися", і нам, українцям, дійсно є чим пишатися. Ми насправді така сильна, така неймовірно класна нація,

– сказала Ірина Кудашова.

Процес зйомок тривав кілька місяців у Львові, Києві та Київській області. Творче натхнення для створення романтично-кулінарної історії стало результатом впливу творчості Ольги Франко, невістки відомого українського письменника Івана Франка.



Презентація "Смаку свободи" у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

До речі, роль Ольги Франко зіграла українська акторка, майстриня перевтілень Ірма Вітовська. Вона зазначила, що попри жорстоку війну, Україні сьогодні вкрай необхідні такі мотиваційні фільми.

Цей фільм – чудовий. Я вважаю, що він настільки сьогодні потрібний! Це така казка для родинного перегляду, де є гідність. Моя улюблена фраза – "вибір є завжди",

– зазначила Ірма Вітовська.

Вже 7 березня у Всеукраїнський кінопрокат вийде "Смак свободи". Тож сплануйте чудовий день разом із близькими та не пропустіть довгоочікувану прем'єру.

"Смак свободи": про що сюжет фільму

Згідно з сюжетом стрічки, юна Варвара приїжджає до Львова, щоб стати шеф-кухарем, і несподівано знаходить відому кулінарну книгу Ольги Франко. Її життя повністю змінюється, а любов до української автентичної кухні лише зміцнюється. Однак які труднощі виникнуть на її шляху до мрії, ви дізнаєтеся, першими подивившись фільм вже скоро у кіно!

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Творці фільму додали трішки магії до історії, щоб підкреслити одну з головних ідей фільму – коли ти насправді чогось хочеш, всесвіт та друзі допомагають здійснити це бажання.

Допрем'єрний показ зібрав повний зал. Глядачі радять не дивитися цей фільм голодними. Тож не зволікайте, бронюйте та купуйте квитки в кінотеатрах вашого міста.