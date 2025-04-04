5 знаменитих акторок, які були вагітними на зйомках: який вигляд мають їхні діти зараз

Голлівудські зірки – такі самі люди, як і ми. У їхньому житті часто стаються моменти, коли особисте життя та робота несподівано зіштовхуються. Деякі акторки вагітніли під час зйомок важливих для них проєктів.

Режисери й продюсери виходять з таких ситуацій по-різному: хтось додає вагітність у сюжет, а хтось вдається до хитрощів. Кіно 24 розповість про знаменитостей, які чекали на поповнення під час зйомок відомих шоу.

Дивіться також Зірка фільму "Веном" Мішель Вільямс учетверте стала мамою – ЗМІ

Ліза Кудроу – "Друзі

Ліза Кудроу та її чоловік Майкл Стерн дізналися про те, що стануть батьками, під час зйомок четвертого сезону серіалу "Друзі". Тому вагітність акторки вирішили включити у сюжетну лінію. Таким чином її героїня, Фібі, стала сурогатною матір'ю для свого брата й народила трьох дітей. Зараз її сину Джуліану 26 років.



Ліза Кудроу з сином / Фото з інстаграму Лізи Кудроу

Кортні Кокс – "Друзі"

Ще одна зірка популярного ситкому також завагітніла під час зйомок. Це сталось, коли актори працювали над останнім сезоном. На відміну від Фібі, Моніка не могла мати дітей, тому її вагітність всіляко приховували вільним одягом, шарфами та великими жакетами. У червні 2004 року Кортні Кокс та Девід Аркетт стали батьками доньки Коко.



Кортні Кокс з донькою / Фото з інстаграму Кортні Кокс

Сара Джессіка Паркер – "Секс і місто"

Під час зйомок 5 сезону серіалу "Секс і місто" головна акторка Сара Джессіка Паркер завагітніла первістком. Сценаристи й продюсери вирішили не вигадувати способів приховати живіт чи вплести вагітність у серіал, а тому просто скоротили сезон до 13 епізодів. Акторка та її чоловік Меттью Бродерік стали батьками сина Джеймса у 2002 році, а у 2009 у них народилися двійнята.



Сара Джессіка Паркер з сім'єю / Фото з інстаграму Джеймса Бродеріка

Джилліан Андерсон – "Секретні матеріали"

Акторка упродовж 11 сезонів знімалась у культовому трилері "Цілком таємно" або "Секретні матеріали". Її донька Пайпер стала натхненням для незвичного повороту в сюжеті цього серіалу. Щоб приховати вагітність Джилліан, автори сценарію вигадали, що персонажку Андерсон викрали інопланетяни.



Джилліан Андерсон з донькою / Фото Getty Images

Елісон Ганніґан – "Як я зустрів вашу маму"

Елісон Ганніґан двічі вагітніла під час зйомок серіалу "Як я зустрів вашу маму", де вона грала Лілі Олдрін. Як і в більшості проєктів, під час першої вагітності знімальна група вдавалась до хитрощів: оверсайз вбрання, особливе освітлення. У серіал навіть додали серію про змагання з поїдання хот-догів, де Лілі наприкінці радісно погладила свій животик.

У другу вагітність сценаристи пішли на простіший крок та додали у сценарій вагітність її героїні.



Елісон Ганніґан з сім'єю / Фото з інстаграму Елісон Ганніґан