Ідеальний для Нового року: новий український серіал, який обожнюють глядачі
- Новий український мінісеріал "Викрадена на Різдво" став найпопулярнішим серед глядачів.
- Головні ролі виконали Антоніна Хижняк, Олександр Соколов, Даніїл Маржець, Роман Луцький, Катаріна Файн.
Якщо новорічну ніч плануєте провести вдома, то рекомендуємо до перегляду новий український мінісеріал, який наразі є найпопулярнішим серед глядачів.
Це святкова комедія "Викрадена на Різдво" з Антоніною Хижняк в головній ролі. Ця чотирисерійна мелодрама зігріє теплими емоціями та подарує атмосферу дива, пише 24 Канал.
Сюжет серіалу "Викрадена на Різдво"
Події у серіалі відбуваються напередодні Різдва. 35-річна Христина – мама двох підлітків, яку помилково викрадають, приймаючи за дружину впливового забудовника. Замість того щоб утекти, Христина вирішує, що це її шанс змінити власне життя на краще.
Викрадачем виявляється чесний лікар, якого довели до відчаю. Разом з Христиною він розробляє ризикований план помсти корумпованому бізнесмену. Саме з цього починаються їхні різдвяні пригоди.
Головні ролі зіграли улюблені українські актори: Антоніна Хижняк, Олександр Соколов, Даніїл Маржець, Роман Луцький, Катаріна Файн.
У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.
А від редакції Кіно 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним.
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Що ще подивитися у новорічну ніч?
- На Netflix вийшла святкова українська комедія "Потяг до Різдва", яка є продовженням торішнього фільму "Потяг у 31 грудня".
- Нещодавно на стримінговій платформі відбулася прем'єра серіалу "Людина проти немовляти" з Роуеном Еткінсоном у головній ролі. Тут він зіграв Тревора, який напередодні Різдва доглядає не лише за розкішним маєтком, а й за малюком.
- Ще один фільм, який рекомендуємо до перегляду, – "Новорічний корпоратив". За сюжетом, Клей Ванстоун працює у філії великої компанії, якою керує його сестра Керол. Одного разу Клей опиняється під загрозою звільнення. Щоб запобігти цьому, він вирішує влаштувати грандіозний корпоратив перед Різдвом і цим залучити великого клієнта. Однак вечірка виходить з-під контролю й ще більше ускладнює ситуацію.